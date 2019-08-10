Какие фамилии самые распространенные в России?

Четверка фамилий встречающихся в нашей стране чаще всего неизменна на протяжении уже долгих лет — Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов.

На распространенность фамилий, по словам Геннадия Мосина, влияет множество факторов, — главным образом миграционные, исторические процессы

Четверка фамилий встречающихся в нашей стране чаще всего неизменна на протяжении уже долгих лет — Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов. При этом, как говорит председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин, в различных регионах их место в списке может меняться.

Так, например в топе-100 самых распространенных фамилий в Екатеринбурге на первом месте стоит Кузнецов, вторым следует Иванов, затем — Попов и Смирнов.

А вот в России в целом, по данным большинства исследований, лидирует фамилия Смирнов.

— Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых, — говорит Алексей Мосин. — А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать.

Как отмечает эксперт, составителей списков самых частотных фамилий в нашей стране несколько — это делают лингвисты, социологи. Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.

Вот первые 25 фамилий из него: Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров. А завершают его — Калачев, Грибов и Елизаров.

На распространенность фамилий, по словам Геннадия Мосина, влияет множество факторов, — главным образом миграционные, исторические процессы. И если составить, предположим, топ-1000 российских фамилий, то не исключено, что в него уже вошли фамилии узбекского, таджикского, киргизского происхождения, как следствие последних волн миграции.

Источник: Российская газета