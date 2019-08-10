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Общество / Стиль жизни

Самым «беременным» регионом России стал Алтайский край

17:15 10.08.2019 Фото: pixabay.com
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Самая малая доля беременных зафиксирована в Курской, Тюменской и Амурской областях.
В прошлом году в России родились почти 1,6 миллиона детей.

Самым беременным регионом России стал Алтайский край
Назван «самый беременный» регион России в 2018 году

Самую большую долю беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировали на Алтае, самую маленькую – в Курской области, следует из статистического сборника Минздрава.
«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)» — говорится в сборнике, пишет РИА Новости.
Самая малая доля беременных зафиксирована в Курской, Тюменской и Амурской областях.
В сборнике отмечается, что в прошлом году в России родились почти 1,6 миллиона детей.

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