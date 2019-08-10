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Госдума: Климатическое оружие применили против России

10:37 10.08.2019 Фото: pixabay.com
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Так парламентарий объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве. «Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — заявил Журавлев.

Госдума: Климатическое оружие применили против России
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Так парламентарий объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве.
По его словам, Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении: у западных стран нет гиперзвуковых ракет, и эти государства «не знают, что делать».
«Я думаю, (они. — Прим. ред.) испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — заявил Журавлев.
Он также похвалил МЧС за оповещение жителей столицы о надвигавшемся на ряд регионов европейской части страны сильном ветре.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кто применил против нас климатическое оружие?

Поросёнок Пётр, 10 августа 2019 10:42
Какое-то оружие массового поражения головного мозга несомненно применяется, точечно, против органов власти, иначе как объяснить многочисленные случаи, когда вроде бы сперва нормальные люди, после длительного нахождения на посту депутата Госдумы, превращаются в имбецилов.
Аноним, 10 августа 2019 10:51
Нет, они были такими, просто маскировались.

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