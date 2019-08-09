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Полыхает несколько дач в СНТ «Приморский» в Бердске

17:46 09.08.2019, Анастасия Солодкова Фото: Оксаны
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Соседи, рискуя жизнью отвязали горящую собаку. Дачники беспокоятся за 90-летнюю старушку, чья дача полностью сгорела. Огонь повредил линию электропередачи — провода упали на землю.

Полыхает несколько дач в СНТ Приморский в Бердске
До приезда пожарных одна дача в бердском СНТ полностью сгорела

В начале шестого часа вечера в пятницу, 9 августа, на пуль пожарной охраны Бердска поступило сообщение о том, что горят дачи в СНТ «Приморский». Дачное общество находится по дороге к бердскому водозабору. Начальник бердской пожарной охраны Алексей Ковалев подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что дачи горят. Но о масштабах бедствия пока говорить затрудняется.

— Пожарные выехали. Диспетчер мне докладывает. Если окажет, что пожар будет повышенной сложности, поеду сам, — сообщил Ковалев.

На 17.30 одна дача сгорела полностью. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, они беспокоились за 90-летнюю старушку, потерявшую в огне дачу.По предварительной информации, ее не было в доме, когда начался пожар. Но загорелась собака на привязи. Ее, рискуя жизнью, отвязали соседи.

По словам очевидцев, пожарные и полицейские оцепили место происшествия, поскольку огонь повредил линию электропередачи — провода упали на землю.

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