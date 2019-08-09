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Восстановили пенис после травмы от удара током

17:46 09.08.2019 Фото: www.pexels.com
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Для этого пластические хирурги воспользовались тканью, взятой с руки пациента.

Восстановили пенис после травмы от удара током
В детстве и подростковом возрасте он подвергался жёстким насмешкам со стороны ровесников, которые дразнили его женомужчиной

Для этого пластические хирурги воспользовались тканью, взятой с руки пациента. Свой детородный орган он потерял в результате удара электричеством.

25-летний молодой человек из Индии по имени Рамеш прошёл через реконструктивную пластическую операцию на половом члене через 16 лет после того, как он лишился детородного органа из-за удара электричеством. Операция продолжалась 8 часов, и в течение этого времени хирурги взяли ткань с кровеносными сосудами и нервами с руки и локтя пациента для того, чтобы заново созданный пенис обрёл полноценную чувствительность. Затем этому государственному служащему поставили импланты в пенис, которые помогут обретать состоянии эрекции.

Естественно, что после травмы парень лишился шансов на привычные интимные радости, однако теперь хирурги утверждают, что он сможет обрести полноценное удовольствие от половой близости. Импланты, которые работают подобно небольшим насосам, способны накачивать пенис кровью. В последнее время они широко применяются в реконструктивных операциях для мужчин, ставших жертвами тяжелых травм или родовых дефектов. Что же касается Рамеша, то он заявил, что проведение этой операции явилось для него настоящим чудом.

В детстве и подростковом возрасте он подвергался жёстким насмешкам со стороны ровесников, которые дразнили его женомужчиной. Травма полового члена произошла в тот момент, когда Рамешу было 9 лет, и электричество пронзило его с головы до пят. Он случайно прикоснулся к оголенному проводу под напряжением в свой родной деревушке.

Источник: МедикФорум

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