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Общество / Стиль жизни

Какими сладостями можно объедаться худеющим?

16:31 09.08.2019 Фото: pixabay.com
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Одно из самых низкокалорийных сладостей, по словам экспертов, — желе: в нем всего 80 ккал на 100 грамм.

Какими сладостями можно объедаться худеющим?
Темный и горький шоколад богат антиоксидантами, борцами с радикалами, повреждающими клетки организма и ведущими к болезням и ускоренному старению

Сладкое не всегда во вред. Эти продукты могут быть вполне низкокалорийными и приносить пользу организму.

Специалисты рассказали о тех видах сладкого, которые можно есть даже худеющим, изданию «Экспресс-газета». Одним из лучших представителей этого списка эксперты считают натуральный мармелад из яблок, абрикосов и слив. Желатин и пектин, содержащиеся в нем, улучшают состояние кожи, пищеварительного тракта, сердца и сосудов.

Также очень полезно натуральное молочное мороженое – богатый источник кальция, который укрепляет кости, зубы и ногти, а еще способствует подавлению голода.

Одно из самых низкокалорийных сладостей, по словам экспертов, — желе: в нем всего 80 ккал на 100 грамм. При этом в желе из-за содержащегося в нем желатина много крайне полезных для улучшения состояния волос аминокислот. Как и коллагена, защищающего здоровье суставов, сухожилий, кожи.

Темный шоколад тоже в списке сладостей, разрешенных худеющим – у него невысокий гликемический индекс (ГИ). Темный и горький шоколад богат антиоксидантами, борцами с радикалами, повреждающими клетки организма и ведущими к болезням и ускоренному старению. Также продукт полезен для сердечной мышцы – такая польза обеспечивается влиянием содержащегося в нем теобромина.

Рекомендуют эксперты и сухофрукты — в среднем они содержат 250 килокалорий на 100 грамм, а также калий, железо и фосфор. Помимо этого, сладкоежкам подойдут для чаепития пастила и зефир: их употребление снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение. Сегодня в продаже вполне можно найти диетические версии этих продуктов – без сахара.

Источник: МедикФорум

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