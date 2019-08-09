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В шатре на берегу Обского моря сыграют свадьбу новобрачные из Бердска

18:30 09.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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9 августа поженились 15 пар. Две пары не пришли на регистрацию. Бердские молодожены по-разному отпразднуют день создания семьи.

В шатре на берегу Обского моря сыграют свадьбу новобрачные из Бердска
В свадебное путешествие Диана и Николай Коротких едут в Турцию

Диана и Николай Коротких познакомились на улице. Девушка подошла к молодому человеку и сказала: «Привет, я Диана», на что он ответил: «Я Коля». Отмечают торжество с родственниками на даче, потом едут в свадебное путешествие в Турцию. По мнению молодоженов, чтобы прожить долго и счастливо в браке нужно любить и не обижать друг друга.

В шатре на берегу Обского моря сыграют свадьбу новобрачные из Бердска

Ольга и Сергей Пономаревы мечтают, чтобы их союз был крепким

Ольга и Сергей Пономаревы нашли друг друга в соцсетях. Провстречавшись год, решили пожениться. Чтобы покорить сердце красавицы, жених ухаживал, как рыцарь: дарил цветы, осыпал комплиментами. Отмечать торжество будут в Омске с родными. Мечтают, чтобы их союз был крепким.

В шатре на берегу Обского моря сыграют свадьбу новобрачные из Бердска


Екатерина и Евгений Валяевы отмечают свадьбу в шатре на берегу моря

Екатерина и Евгений Валяевы познакомились 9 мая на салюте в честь Дня Победы четыре года назад. Поэтому, решили свадьбу сыграть тоже 9 числа.
— Дарил цветочки, конфетки, как это обычно бывает, — призналась Катя.
День рождения семьи отмечают в шатре на берегу Обского моря и думают, что этот день запомниться на всю жизнь.

— Сегодня, 9 августа, должны были пожениться 17 пар. Две пары не пришли на регистрацию. Одна пара перенесла заключение брака на другое число, другая — связала себя узами брака в июле, в другом ЗАГСе, — рассказала ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Дарья Скоромных.
Не приходить на регистрацию стало традицией. 26 июля, четыре пары не явились в ЗАГС.

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