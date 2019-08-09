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Заживо сжег двух маленьких детей и беременную девушку сожитель их матери в Ростовской области

17:15 09.08.2019 Фото: pixabay
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Суд приговорил жестокого убийцу к 23 годам ли­шения сво­боды с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока – в ис­пра­вительной колонии стро­гого режима.

Заживо сжег двух маленьких детей и беременную девушку сожитель их матери в Ростовской области
Убил беременную девушку и двоих детей

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Якова Жильцова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).

Как сообщили в главке СКР, следствием и судом установлено, что 29 июня 2018 года Жильцов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в жилом доме, расположенном в станице Егорлыкской, после бытового конфликта со своей сожительницей, действуя умышленно, разлил в коридоре дома бензин, после чего поджег. В результате его противоправных действий в жилом доме возник пожар, в ходе которого погибли три дочери сожительницы 6 лет, 8 лет, а также 17 лет (девушка находилась в состоянии беременности). Гражданская супруга Жильцова получила ожоги тела и была доставлена в МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области, где ей своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему ее жизнь удалось спасти.

Кроме того, в результате преступных действий Жильцова пожаром был уничтожен дом.

Приговором суда Жильцову назначено наказание в виде 23 лет ли­шения сво­боды с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в ис­пра­вительной колонии стро­гого режима с последую­щим огра­ниче­нием свободы на 2 года.

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