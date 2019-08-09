Депутат убедилась в отсутствии доступной среды для инвалидов-колясочников в отделении почты после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Пандус в почтовом отделении №10 Бердска крутой, до кнопки вызова помощи не дотянуться, а внутри вообще крутые ступени. Депутат заксобрания Татьяна Есипова убедилась в непреодолимости препятствий.

За несколько минут десятки человек зашли на почту и вышли из нее

Активисты и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Татьяна Есипова посетили отделение №10 «Почты России» в Бердске. Общественная проверка доступности почтового пункта для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла по обращению горожан и после публикации «Курьер. Среда. Бердск» о судебном разбирательстве из-за отсутствия доступной среды в почтовом отделении для инвалидов-колясочников.

Зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Татьяна Есипова встретилась с инвалидом-колясочником Андреем Малюгиным, который обратил внимание на доступность почты в Бердске. Именно он, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обратился в суд.

Общественник рассказал, что на собственном опыте столкнулся с проблемой получения услуг почты. Инвалид-колясочник говорит, что на входе в почту можно вызвать сотрудника с помощью специальной кнопки, установленной на стене. Но дотянуться до этой самой кнопки весьма проблематично: препятствие — слив. Несколько раз на просьбы молодого человека окликались прохожие, нажимали кнопку, либо помогали подняться по крутому пандусу. Но внутри все усилия и помощь со стороны бесполезны, потому что крутые ступени не позволяют попасть к операторам «Почта Банка».

Татьяна Есипова вместе с членами Общественного совета посетила почтовый пункт № 10 сразу после встречи. Законодатель убедилась в том, что пандус сделан с крутым подъемом и оборудован неудобными поручнями. Стоит отметить, слив теперь не преграда до кнопки: он закрыт металлической пластиной, по которой может проехать коляска инвалида. На вызов кнопки моментально отреагировала сотрудница «Почты России». Женщина открыла дверь и спросила, кому нужна помощь. По ее словам, она прошла обучение по работе с инвалидами.

Законодатель осмотрела помещение почты и банка, поговорила с сотрудниками, а также с руководством. Выяснилось, что колясочники могут практически беспрепятственно пользоваться услугами почты, но попасть в «Почта Банк» из-за лестниц невозможно. Руководство отделения ручается, что в скором времени установят пандус внутри учреждения. Татьяна Есипова попросила показать паспорт доступности объекта. Предоставленные документы действительными назвать нельзя.

«Нарушения входной группы, о которых говорил инвалид-колясочник на встрече, исправлены. Так, сделан подъезд к кнопке, на которую реагирует персонал. В зал почты можно попасть беспрепятственно, но не в зал банка. Нет паспорта доступности, предоставленные документы без подписи представителя общественной организации недействительны», — сказал президент Региональной общественной организации по защите прав и законных интересов инвалидов «МИРА» Владимир Кулекин.

Татьяна Есипова решила взять ситуацию под контроль.

Как ответили «Курьер. Среда. Бердск» в Почте России, пандус в упомянутом бердском почтовом отделении сооружен в соответствии с нормами. Но пока лишь 26% всех отделений почтовой связи оснащены удобным проездом для колясочников. Почта России имеет план по созданию доступной среды для маломобильных людей на годы вперед.