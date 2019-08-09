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Пропал йод «против радиации» в аптеках после взрыва при испытании ракеты под Архангельском

16:15 09.08.2019 Фото: Огородники
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Взрыв на военном полигоне прогремел 8 августа. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон.

Пропал йод против радиации в аптеках после взрыва при испытании ракеты под Архангельском
На прилавках аптек пропал йод.

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Как рассказали фармацевты, спрос на йод может быть обусловлен взрывом в районе деревни Нёнокса, который накануне прогремел на военном полигоне.

«Йод пока есть. Но сегодня очень много людей за ним приходили. <…> Видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском», — рассказала фармацевт одной из аптек.

«С 15 часов все звонят и спрашивают про йод целый день. Нам его подвезут завтра», — пояснили изданию в «Доброй аптеке».

Взрыв на территории военного полигона при испытании ракеты около села Нёнокса в Архангельской области прогремел 8 августа. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. Как сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России, взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Глава поселения Нёнокса Валерий Машенко сообщал, что радиационный фон в населенных пунктах остается в норме. Он допустил, что взрыв произошел на корабле.

Источник: РБК

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От редакции

Йод пропал из-за новостей про радиацию под Северодвинском?

Аноним, 09 августа 2019 16:50
Это те супернадежные гиперзвуковые ракеты, которыми Путин Трампу грозил?
Решили испытать на собственном населении?
Пословица оказалась права - Бей своих, чтобы чужие боялись.
Аноним, 09 августа 2019 16:54
угу...В интернете местные жители массово демонстрируют трещащие дозиметры на видео и фото,а военные врут про взрыв жидкостного ракетного двигателя ...
невольно вспоминается недавняя история с Лошариком - суперзасекреченная, но при этом замминистра обороны проговаривается, что моряки спасли весь мир (??) от большой катастрофы...так и здесь ,судя по всему, можно предположить, что неудачей закончились испытания очередного путинского вундерваффе на ядерных дровах с 27 МАХами )). Отсюда и повышение фона на материке, а основное загрязнение приняло на себя море.
Похоже, что путинские чудо-игрушки способны нанести гораздо больший вред и разрушения нашей территории, чем врагу. Тем более, что военная ценность подобных устройств выглядит весьма сомнительной. В свое время советская военная наука отказалась от работ по этому направлению, выдвинув ряд вполне серьезных замечаний к его эффективности. Это были люди, бесконечно более умные, чем нынешние, поэтому они им, понятно, совершенно не указ.

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