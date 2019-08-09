Пропал йод «против радиации» в аптеках после взрыва при испытании ракеты под Архангельском

Взрыв на военном полигоне прогремел 8 августа. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон.

На прилавках аптек пропал йод.

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Как рассказали фармацевты, спрос на йод может быть обусловлен взрывом в районе деревни Нёнокса, который накануне прогремел на военном полигоне.

«Йод пока есть. Но сегодня очень много людей за ним приходили. <…> Видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском», — рассказала фармацевт одной из аптек.

«С 15 часов все звонят и спрашивают про йод целый день. Нам его подвезут завтра», — пояснили изданию в «Доброй аптеке».

Взрыв на территории военного полигона при испытании ракеты около села Нёнокса в Архангельской области прогремел 8 августа. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. Как сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России, взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Глава поселения Нёнокса Валерий Машенко сообщал, что радиационный фон в населенных пунктах остается в норме. Он допустил, что взрыв произошел на корабле.

Источник: РБК