09.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подала в суд на регоператора по вывозу мусора «Экологию-Новосибирск» жительница Бердска

15:15 09.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

В Бердском горсуде впервые рассматривается дело в отношении регоператора по обращению с ТКО. Алевтина Киселева требует привести содержание публичного договора на оказание коммунальной услуги в соответствие.

Подала в суд на регоператора по вывозу мусора «Экологию Новосибирск» жительница Бердска
Бердчанка отстаивает свои права в суде

Судья бердского городского суда Сергей Мельчинский приступил к рассмотрению первого гражданского иска в Бердске к региональному оператору по обращению с мусором «Экологии-Новосибирск» сегодня, 9 августа.

Алевтина Киселева подала в суд иск с требованием обязать регоператора привести содержание публичного договора на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами с условиями типового договора.

— Истец исходит из того, что публичный договор она не заключала с ответчиком. Вопрос о содержании договора разрешался на совещании собственником многоквартирного дома, на котором она не присутствовала. И просит привести условия, якобы которые всех удовлетворяют, в соответствии с типовыми условиями утвержденные правительством РФ и Новосибирской области. Договор она с регоператором не заключала, с ее требованием «Экология-Новосибирск» не согласна, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 9 августа.

Напомним, с 1 января 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывает услуги по сбору, вывозу, обработке и захоронению ТКО на территории всей Новосибирской области. Услуга «Обращение с ТКО» относится к коммунальным услугам. Льготы, права и ответственность за несвоевременно/не полностью внесенные платежи возникает аналогично другим коммунальным услугам. Тариф на услугу по обращению с ТКО установлен департаментом по тарифам Новосибирской области и составлял первые полгода 2019 года 92 руб. 42 коп. /мес. с человека. А с июля 2019 года, из-за снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду — 88,62 рубля с человека в месяц.

На сегодняшний день 930 827 договоров заключено с населением, более 7 тысяч – с юридическими лицами, более 1000 – с управляющими организациями. Вывоз твердых коммунальных отходов предоставляется в 430 населенных пунктах Новосибирской области. Более 2,4 млн человек являются потребителями коммунальной услуги. Практически 90% отходов, направляемых на обработку и захоронение, проходят весовой контроль.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Платите за мусор?

Аноним, 09 августа 2019 16:45
"Вопрос о содержании договора разрешался на совещании собственником многоквартирного дома"

Может быть всё-таки собственниками?
И может быть всё-таки не на совещании, а на собрании?

А так-то получается, что какой-то собственник на противозаконном совещании утвердил содержание кабального договора, о чём остальные собственники ничего не подозревали.

И, если всё-таки это было собрание собственников многоквартирного дома, то кто из специалистов подскажет, как проверить протокол собрания и голосование собственников на предмет подделки, в чём есть огромная уверенность - в массовости подделок таких протоколов.
Новый мэр, 09 августа 2019 16:47
Надо поддержать Алевтину

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Восстановили пенис после травмы от удара током
17:46 09-08-2019
Восстановили пенис после травмы от удара током
БердскПолыхает несколько дач в СНТ "Приморский" в Бердске
17:46 09-08-2019
Полыхает несколько дач в СНТ
Таинственная болезнь превратила в шар тело 19-летнего жителя Индии
17:30 09-08-2019
Таинственная болезнь превратила в шар тело 19-летнего жителя Индии
Заживо сжег двух маленьких детей и беременную девушку сожитель их матери в Ростовской области
17:15 09-08-2019
Заживо сжег двух маленьких детей и беременную девушку сожитель их матери в Ростовской области
БердскДепутат убедилась в отсутствии доступной среды для инвалидов-колясочников в отделении почты после публикации "Курьер. Среда. Бердск"
17:00 09-08-2019
Депутат убедилась в отсутствии доступной среды для инвалидов-колясочников в отделении почты после публикации
БердскСамым экологически чистым городом Сибири оказался Бердск 2
16:45 09-08-2019
Самым экологически чистым городом Сибири оказался Бердск
Какими сладостями можно объедаться худеющим?
16:31 09-08-2019
Какими сладостями можно объедаться худеющим?
БердскПодал иск на 2 млн рублей за смерть близкого человека в ДТП житель Бердска
16:30 09-08-2019
Подал иск на 2 млн рублей за смерть близкого человека в ДТП житель Бердска
БердскНедовольные ремонтом двора по партийному проекту "Комфортная среда" закрасили вывеску "Единой России" на доме в Бердске
16:28 09-08-2019
Недовольные ремонтом двора по партийному проекту
Пропал йод "против радиации" в аптеках после взрыва при испытании ракеты под Архангельском 2
16:15 09-08-2019
Пропал йод