Подала в суд на регоператора по вывозу мусора «Экологию-Новосибирск» жительница Бердска

В Бердском горсуде впервые рассматривается дело в отношении регоператора по обращению с ТКО. Алевтина Киселева требует привести содержание публичного договора на оказание коммунальной услуги в соответствие.

Бердчанка отстаивает свои права в суде

Судья бердского городского суда Сергей Мельчинский приступил к рассмотрению первого гражданского иска в Бердске к региональному оператору по обращению с мусором «Экологии-Новосибирск» сегодня, 9 августа.

Алевтина Киселева подала в суд иск с требованием обязать регоператора привести содержание публичного договора на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами с условиями типового договора.

— Истец исходит из того, что публичный договор она не заключала с ответчиком. Вопрос о содержании договора разрешался на совещании собственником многоквартирного дома, на котором она не присутствовала. И просит привести условия, якобы которые всех удовлетворяют, в соответствии с типовыми условиями утвержденные правительством РФ и Новосибирской области. Договор она с регоператором не заключала, с ее требованием «Экология-Новосибирск» не согласна, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 9 августа.

Напомним, с 1 января 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывает услуги по сбору, вывозу, обработке и захоронению ТКО на территории всей Новосибирской области. Услуга «Обращение с ТКО» относится к коммунальным услугам. Льготы, права и ответственность за несвоевременно/не полностью внесенные платежи возникает аналогично другим коммунальным услугам. Тариф на услугу по обращению с ТКО установлен департаментом по тарифам Новосибирской области и составлял первые полгода 2019 года 92 руб. 42 коп. /мес. с человека. А с июля 2019 года, из-за снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду — 88,62 рубля с человека в месяц.

На сегодняшний день 930 827 договоров заключено с населением, более 7 тысяч – с юридическими лицами, более 1000 – с управляющими организациями. Вывоз твердых коммунальных отходов предоставляется в 430 населенных пунктах Новосибирской области. Более 2,4 млн человек являются потребителями коммунальной услуги. Практически 90% отходов, направляемых на обработку и захоронение, проходят весовой контроль.