Смертельное ДТП: пьяный водитель врезался в дерево в кювете на Toyota Premio в Новосибирской области

Скончался на месте 27-летний пассажир на сельской дороге в Коченевском районе. Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

В Коченевском районе произошло ДТП со смертельным исходом

8 августа в 16.10 в Коченевском районе на 25 км автодороги Коченево — Целинное 30-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следовавший со стороны с. Целинное в сторону р.п. Коченево, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал кювет и наехал на дерево.

-Установлено, что в момент аварии водитель «Тойоты», житель р.п. Коченево, находился за рулем в состоянии опьянения. В результате аварии на месте ДТП от полученных травм скончался 27-летний пассажир «Тойоты», житель с. Целинное, — рассказали в управлении МВД по Новосибирской области в пятницу.

Судя по всему, удар был сильным — сработали подушки безопасности, но они не спасли пассажира от смерти. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.