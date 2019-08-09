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«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

12:50 09.08.2019
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах.

«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

Уставный капитал СП распределен в равных долях. «Дневник.ру» вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.

«Дневник.ру» – российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разработчик цифровой образовательной платформы и других решений для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной власти. «Дневник.ру» входит в список наиболее инновационных компаний мира 2014 года по версии Всемирного экономического форума. Партнер государства на рынке информатизации образовательного сектора России с 2009 года.

Сервис предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. В системе зарегистрировано свыше 800 тыс. преподавателей, 7,7 млн учащихся, 4 млн родителей из всех регионов РФ. На базе имеющейся у «Дневник.ру» цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования совместное предприятие планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.

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