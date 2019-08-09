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Подожгли автомобиль Ford Focus ночью на ул. Лунной в Бердске

12:52 09.08.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Огнем повреждены моторный отсек, передние колеса и передняя панель. Происшествие расследует полиция.

Подожгли автомобиль Ford Focus ночью на ул. Лунной в Бердске
Две пожарные машины выезжали тушить автомобиль

В  Бердске в ночь на пятницу загорелся автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 9 августа, в 03:59 произошло возгорание машины Ford Focus у дома №1 на ул. Лунной в Бердске.

-В результате пожара повреждены моторный отсек, передние колеса и передняя панель, — уточнили в спасательном ведомстве.

На ликвидацию пожара ушло 10 минут. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Сейчас огненным происшествием занимаются полицейские, так как не исключен умышленный поджог.

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