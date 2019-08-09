Подожгли автомобиль Ford Focus ночью на ул. Лунной в Бердске

Две пожарные машины выезжали тушить автомобиль

В Бердске в ночь на пятницу загорелся автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 9 августа, в 03:59 произошло возгорание машины Ford Focus у дома №1 на ул. Лунной в Бердске.

-В результате пожара повреждены моторный отсек, передние колеса и передняя панель, — уточнили в спасательном ведомстве.

На ликвидацию пожара ушло 10 минут. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Сейчас огненным происшествием занимаются полицейские, так как не исключен умышленный поджог.