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Самым экологически чистым городом Сибири оказался Бердск

16:45 09.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Четыре кузбасских города попали в число наихудших в России по экологической обстановке. Новосибирск занял 122 место в экологическом рейтинге.

Самым экологически чистым городом Сибири оказался Бердск
Бердск периодически заливает фекальными водами

Четыре города в Кемеровской области — Белово, Киселевск, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий — вошли в число наихудших в России по экологической обстановке. По данным портала Domofond.ru, который составил рейтинг экологического благополучия 200 городов на основании опроса местных жителей, Ленинск-Кузнецкий занял 191 место, Прокопьевск — 195, Белово — 198, а Киселевск расположился на 199 строчке.

Респонденты из Киселевска сообщили авторам рейтинга о черном снеге зимой, а жители Белово пожаловались на пыль с отвалов Бачатского разреза. Напомним, в июне стало известно, что группа жителей Киселевска попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Они заявили, что среди киселевчан увеличилось число онкобольных из-за активной угледобычи, а дети не выходят на улицу, так как над городом висит смог и угольная пыль.

Самым экологически чистым городом Сибири, по мнению местных жителей, оказался Бердск в Новосибирской области — город занял 33 строчку в рейтинге. С мая по июль этого года бердские СМИ сообщали о прорывах коллектора, качающего стоки жилых микрорайонов. «Жители окрестных домов уже три недели задыхаются от зловония»,— сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в июле.

Новосибирск занял 122 место в экологическом рейтинге, Кемерово — 150, Омск — 164, Красноярск — 168. В самом низу — на 200 месте — оказался Норильск (Красноярский край). Местные жители сказали составителям рейтинга, что «на улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной», передает Коммерсант.

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От редакции

Бердск - чистый город?

Аноним, 09 августа 2019 16:48
Ааа ору
Что там у них если у нас весь город в дерьме, и он самый чистый?
Аноним, 09 августа 2019 17:15
Дерьмо и фекалии город не загрязняют, а удобряют и облагораживают, приближая образцовый город к естественным природным эталонам.
Берегите природу - Мать вашу!

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