Опровержение: Не снесут 600 домов для расширения дороги на ул. Горького в Бердске

«Разрабатывается система формирования новой транспортной связи, так как динамичному развитию города в южном и юго-западном направлении необходимо строительство дополнительных магистральных улиц».

Дорогу на ул. Горького расширят и продлят

31 июля «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал статью о сносе домов по проекту нового генплана под заголовком «600 домов пойдут под снос по новому генплану». В адрес редакции сегодня, 9 августа, поступил текст опровержения за подписью вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

опровержение

«Согласно новому Генеральному плану решаются задачи по развитию транспортного каркаса города Бердска, а именно предусмотрены магистральные улицы Максима Горького и Первомайская.

Решения нового Генерального плана города Бердска о развитии улично-дорожной сети были определены проектными решениями прошлых Генеральных планов. Таким образом, учитываются проектные решения принятые ранее.

В рамках проекта разрабатывается система формирования новой транспортной связи, отвечающей современным требованиям, так как динамичному развитию города в южном и юго-западном направлении необходимо строительство дополнительных магистральных улиц. Также при строительстве магистральных улиц будут заложены инженерные коридоры, для обеспечения энергетическими ресурсами юго-западной части территории города Бердска».