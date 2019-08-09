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Опровержение: Не снесут 600 домов для расширения дороги на ул. Горького в Бердске

12:38 09.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Разрабатывается система формирования новой транспортной связи, так как динамичному развитию города в южном и юго-западном направлении необходимо строительство дополнительных магистральных улиц».

Опровержение: Не снесут 600 домов для расширения дороги на ул. Горького в Бердске
Дорогу на ул. Горького расширят и продлят

31 июля «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал статью о сносе домов по проекту нового генплана под заголовком «600 домов пойдут под снос по новому генплану». В адрес редакции сегодня, 9 августа, поступил текст опровержения за подписью вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

опровержение
«Согласно новому Генеральному плану решаются задачи по развитию транспортного каркаса города Бердска, а именно предусмотрены магистральные улицы Максима Горького и Первомайская.

Решения нового Генерального плана города Бердска о развитии улично-дорожной сети были определены проектными решениями прошлых Генеральных планов. Таким образом, учитываются проектные решения принятые ранее.

В рамках проекта разрабатывается система формирования новой транспортной связи, отвечающей современным требованиям, так как динамичному развитию города в южном и юго-западном направлении необходимо строительство дополнительных магистральных улиц. Также при строительстве магистральных улиц будут заложены инженерные коридоры, для обеспечения энергетическими ресурсами юго-западной части территории города Бердска».

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