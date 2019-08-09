Медалистка из Бердска: Муж-коротышка мне не нужен

Для получения медали «За особые успехи в учении» Анастасия Хижняк занималась по 16 часов в день. Девушка уже поступила в медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Она мечтает лечить детей.

Анастасия Хижняк готовилась к ЕГЭ по 16 часов в сутки

Бердчанка в первом классе поставила себе цель быть отличницей и все 11 лет оценки за четверть — только пятерки. Для получения медали «За особые успехи в учении» выпускница школы №13 Анастасия Хижняк занималась по 16 часов в сутки. Настя так вспоминает этот период:

— За годы учебы выработался спортивный азарт, когда ты просто уже не можешь получать не пятерки. А золотая медаль — подтверждает твои старания и это очень приятно! Плюс, дополнительные баллы при поступлении — это тоже очень здорово!

После школы медалистка спешила к репетиторам, а вечерами дома просматривала вебинары. Сутки были расписаны по минутам. С 8 утра до 12 часов ночи девушка учила, занималась, готовилась. Все шкафы были увешаны учебными материалами.

Анастасия Хижняк 11 лет занималась в хореографическом ансамбле «Сувенир» при Дворце культуры «Родина». Маленькая Настя в 7 лет, когда начала танцевать, была толстушкой, но физическая нагрузка и отказ от булочек сделали свое дело — постепенно она превратилась в стройную красавицу. С танцами девушка объездила полмира. Нашей землячке в кокошнике аплодировали стоя в Китае и Болгарии.

Съедает по несколько орешков в день

В свободное время она изучает английский язык, научную литературу по нейрохирургии, читает статьи о здоровье. Полтора года назад выпускница отказалась от рыбы и мяса и, говорит, стала чувствовать себя более энергичной.

— Став вегетарианкой, я почувствовала легкость. Люблю омлет, крупы. Съедаю по несколько орешков в день. Любимое блюдо — картофель запеченный по-деревенски. Мама его готовит — пальчики оближешь!,- призналась медалистка.

Бердчанка поступила в медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Она мечтает жить в большом городе.

— Пусть врач — не самая высокооплачиваемая профессия в России, к сожалению, но лечить детей — это то, чем я хочу заниматься. Видеть ребенка, еще вчера прикованного к постели, сегодня улыбающегося и здорового — счастье! — убеждена девушка.

Когда выпадает свободная минутка, девушка смотрит сериалы. Любимый — «Доктор Хауз». Будущего медика изумляет, как доктор ставит диагнозы, не встречаясь с пациентами, да еще так виртуозно!

— Я считаю, что общение с больным – одно из главных условий правильного диагноза и успешного лечения, — подчеркивает выпускница.

В будущем, 18-летняя девушка видит себя мамой троих детей, любимой женой.

— Я хотела бы однажды встретить человека — свою половинку, может быть, он будет тоже врачом — добрым, честным и высоким. У меня рост — 175 см — босиком, на каблуках — почти два метра, поэтому муж-коротышка мне не нужен, — заметила отличница.

Автор видео Елена Белоусова