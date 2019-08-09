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Подал иск на 2 млн рублей за смерть близкого человека в ДТП житель Бердска

16:30 09.08.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Трагедия произошла в 2018 году. Виновника ДТП обязали выплатить 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Подал иск на 2 млн рублей за смерть близкого человека в ДТП житель Бердска
Родственники погибшего обратились с иском в суд

Андрей С. подал иск к Сергею Ч. о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Третьей стороной по делу выступил прокурор Бердска. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде, истец попросил судью взыскать с ответчика 2 019 000 рублей. Причиной иска послужила смерть родного человека в ДТП в 2018 году.

Иск поступил в бердский городской суд 24 июня. В этот день судья Сергей Мельчинский перенес судебное заседание, чтобы истребовать доказательства по делу. А 6 августа состоялось очередное и последнее слушание по делу. Судья присудил ответчику возместить ущерб родным погибшего в размере 200 тыс. рублей.

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