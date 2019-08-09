Подал иск на 2 млн рублей за смерть близкого человека в ДТП житель Бердска

Родственники погибшего обратились с иском в суд

Андрей С. подал иск к Сергею Ч. о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Третьей стороной по делу выступил прокурор Бердска. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде, истец попросил судью взыскать с ответчика 2 019 000 рублей. Причиной иска послужила смерть родного человека в ДТП в 2018 году.

Иск поступил в бердский городской суд 24 июня. В этот день судья Сергей Мельчинский перенес судебное заседание, чтобы истребовать доказательства по делу. А 6 августа состоялось очередное и последнее слушание по делу. Судья присудил ответчику возместить ущерб родным погибшего в размере 200 тыс. рублей.