«Раскручивают» на 7 тыс. рублей стариков лжесотрудники «Горгаза» в Бердске

Доверчивые пенсионеры покупают сигнализаторы о загазованности природным газом в два раза дороже. «Мошенники» оказались настоящими сотрудниками газа, но не бердскими. Деньги пенсионерам не вернут.

Пенсионерка подписала документы на приобретении сигнализатора о загазованности природным газом

Об обмане своей матери, якобы сотрудниками «Горгаза», «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сын жертвы мошенников Павел Лакиза 7 августа.

— Было жарко очень, маму смутили неожиданностью предложения. Заверили, что сигнализатор загазованности природным газом стоит 22 тыс. рублей, а так как мама ветеран труда, то ей он достанется за 6 990 рублей. Мама растерялась, но в целях безопасности дома решилась на покупку, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сын жертвы мошенников.

Как раз в это время Павел вернулся домой. После того как он изучил все документы на покупку, женщина поняла — ее обманули. Тут же Павел со своей историей обратился в «Курьер. Среда. Бердск», а после в полицию Бердска. Мошенников удалось поймать на следующий день. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников, в ловушку «сотрудников «Горгаза»» попалось не только семейство Лакиза.

— Двоих ребят поймали таким образом: они наведались к очередному пенсионеру. Он вызвал на место настоящих сотрудников «Горгаза», а те в свою очередь вызвали сотрудников полиции, — поведал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 9 августа, Павел.

Правоохранители устанавливают обстоятельства их «работы». Как выяснилось, продавцы сигнализатора действительно оказались сотрудниками «Горгаза», но не бердского. К тому же реальная стоимость сигнализатора загазованности природным газом вместе с установкой стоит не 22 тыс. рублей и даже не 7 тыс. рублей, а 3 тыс. рублей.

— В полиции сказали, что мы не вернем свои деньги. Возможно, если только по суду. Ведь мама сама поставила подпись в документах, передала им деньги. Сигнализатор загазованности природным газом нам устанавливали. Но, конечно, мама расстроена, — резюмировал Павел.

Стоит отметить, что в товарном чеке указано имя продавца — ООО «ГорГаз безопасность». Судя по указанному юридическому адресу, общество находится в Москве. Примечательно и то, что в акте приема-передачи устройства указан № 554. То есть, около 554 жителей Бердска и Новосибирска обогатили «мошенников» примерно на 1 662 000 рублей.