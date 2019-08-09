Виртуальное кладбище: За деньги муниципалитета сохраняют память об умерших в Магнитогорске

На сайте без труда можно найти координаты могилы близкого. А в Книге памяти посмотреть фотографии и прочесть об умершем. Из-за финансовых проблем бердское виртуальное кладбище закрыто.



На каждом кладбище есть заброшенные могилы

Не находит развития виртуальное кладбище в Бердске. На важное и нужное дело у власти нет денег, а в бизнес-сообществе сайт захоронений не вызывает интереса. Между тем в других городах Российской Федерации подобные сайты не только развиваются муниципальными предприятиями, но и еще их сотрудники ведут научно-исследовательскую работу по изучению состояния ритуально-похоронной сферы России. Пример тому Магнитогорск в Челябинской области.

Состояние кладбищ и могил — индикатор нравственности живущих

Недавно в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо из магнитогорского Комбината похоронно-ритуальных услуг:

«В средствах массовой информации и интернет-изданиях вопросы ритуально-похоронной сферы хотя и не являются темой табуированной, но в достаточной мере не освещаются.

Вместе с тем, состояние кладбищ и могил на них является чутким социальным индикатором нравственного состояния живущих, поскольку память о предках всегда была и будет священной обязанностью потомков.

Активным взаимодействием со СМИ и интернет-изданиями муниципальное предприятие «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магнитогорска» стремится вывести обсуждение указанной темы на новый культурный уровень.

Заботясь о кладбищах, мы заботимся и о сохранении памяти о каждом усопшем и погребенном на них. В первую очередь в этом помогает созданная нами Магнитогорская

база захоронений и сайт МП «КПРУ г. Магнитогорска» с поиском умерших (https://mpkpru74.ru/search-of-burials), которые успешно работают с 2013 года.

В 2017 году с опорой на опыт нашего города аналогичный проект был запущен в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.), жители которого теперь также могут находить захоронения своих близких через интернет. Мы настроили ежедневный учет захоронений и разработали

проект «Книга Памяти», чтобы увековечить память каждого захороненного на наших

кладбищах. Сегодня мы готовы распространять наш опыт на другие регионы.

Муниципальное предприятие ведет научно-исследовательскую работу по комплексному изучению состояния ритуально-похоронной сферы России. В настоящее время в печати уже находятся две книги по указанной тематике.

В конце 2017 года Генпрокуратура совместно с МВД проверили рынок похоронных услуг. По

итогам проверки в области похоронного дела возбуждено 23 уголовных дела и выявлено 35 000 нарушений закона. Самые распространенные – нарушение требований к содержанию мест захоронения и нарушения земельного законодательства при использовании земельных участков для захоронений (включая случаи самовольного захвата и нецелевого использования).

Проверка проводилась по поручению Президента от 09.07.2017 № Пр-1330, который дал

Правительству и главам субъектов РФ указание разработать и реализовать комплекс мер,

предусматривающих проведение инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ). Еще тогда Контрольное управление Президента сообщало, что расширение и инвентаризация мест захоронения ведутся из рук вон плохо, зато процветает теневой бизнес.

Указанное решение назрело давно. Огромное количество погостов остается неучтенными,

ощущается нехватка мест для захоронений, многие кладбища вышли далеко за пределы своей территории. Проблемы ЖКХ в области похоронного дела оказывают непосредственное влияние на развитие городской среды в целом.

Состояние кладбищ является важным и наглядным показателем социально значимого проявления похоронной культуры и нравственности народа.

О результатах работы Президент поручил докладывать каждые полгода.

Для эффективного решения президентских задач хотелось бы поделиться успешным опытом

проведения Муниципальным предприятием «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г.

Магнитогорска» еще в 2013 году инвентаризации не только городских кладбищ, но и всех могил на них (более 265 000).

В процессе инвентаризации были определены и созданы точные границы погостов, детальные карты кладбищ, с указанием дорог и основных объектов, электронная база с фотографиями каждого участка и могилы, сайт с поисковой системой, позволяющей оперативно найти любое захоронение и определить его точное местоположение, раздел сайта «Книга памяти» для размещения дополнительных фотографий, биографий и некрологов на страницах умерших (https://mpkpru74.ru/memory-book).

Для целей обработки результатов инвентаризации создана специальная программа,

позволяющая оценивать состояние земельных ресурсов на кладбищах, выявлять пустые участки, заброшенные и бесхозные могилы, решать проблемы незаконного сноса (уничтожения) могил и повторных захоронений. Внедрение указанной программы позволяет вести ежедневный учет деятельности всех похоронных организаций на кладбищах, точно определять долю рынка каждой из них, просчитывать размер прибыли для целей исчисления налогов, контролировать действия недобросовестных компаний.

В случае объединения нескольких баз погребений, программа может быть использована в

качестве единого реестра всех захоронений, что позволит получить полный контроль над всей похоронной отраслью города/региона, а гражданам – легко находить места упокоения родных и близких на открытом сайте».

Виртуальное кладбище за деньги муниципалитета

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» менеджер по продажам Магнитогорского Комбината похоронно-ритуальных услуг Анна Волкова, их специалист-программист разработал программу по инвентаризации кладбищ, была собрана большая команда фотографов, которые фотографировали захоронения (8-10 человек выходили в «поля»). Затем программист создал специальную программу для служебного учета захоронений, куда вносились все данные, а также сайт для граждан и поисковых служб, чтобы люди могли зайти на него, написать ФИО умершего и узнать, где он похоронен.

Проект был разработан в 2013 году, он постоянно обновляется, модернизируется оборудование.

— Сайт очень востребован. Им пользуются тысячи людей, — отметила Анна Андреевна.

Данный проект был одобрен администрацией города Магнитогорска, именно городские власти выделили деньги на его реализацию и развитие.

С Комбинатом тесно сотрудничает предприятие, которое занимается памятниками, оградками и благоустройством захоронений, поэтому без проблем выполняются заявки из других городов с просьбой убрать могилки близких и родных.

Часто бывая на кладбищах мы проходим мимо могил, рассматриваем фотографии на памятниках и задаемся вопросом: а что это был за человек, что он сделал в своей жизни, что любил, что ненавидел. В разделе сайта «Книга памяти» магнитогорцам отвечают на эти вопросы.

Например, Васильева Ирина Михайловна. Дата рождения, дата смерти, место захоронения. И к этим данным есть еще и биография. Выложены фотографии разных лет жизни.

«Ирина Михайловна (р. 2.05.1924. Самарская обл.), актриса, засл. артистка РСФСР (1970). В Куйбышеве окончила ср. школу (1941), поступила в театр, студию при Куйбышевском драм, театре им. А. М. Горького (1943). Дебютировала в роли Зои Космодемьянской (1945). В 1947 на Всерос. смотре театр, молодежи в Москве награждена грамотой ЦК ВЛКСМ В 1960—84 актриса Магнитогорского театра драмы им. А. С. Пушкина. Делегат 11-го съезда ВТО (1964), 24-го съезда КПСС (1971). Лучшие роли на сцене Магнитогорского театра: Кольцова («Чрезвычайный посол», А и П. Тур; диплом 1-й степ. на Всерос. смотре театров, посв. 50-летию Октября,1967), Мария («Мария», А. Салынский), Гертруда («Гамлет», У. Шекспир), Горбанюк («Дело, которому ты служишь», Ю. Герман), Виктория Федоровна («Дело о любви», В. Павлов, В. Токарев), Нина Сергеевна («Четыре капли. Праздник», В. Розов), В. Толбет («Орфей спускается в ад», Т. Уильямс). В 1984—87 руководила Нар. театром драмы (Магнитогорск).

После окончания школы в Куйбышеве, поступила в театральную студию при Куйбышевском драмтеатре им. Горького. Творческая деятельность началась в 1945 (роль Зои Космодемьянской). В 1960 – 1984 – актриса Магнитогорского театра им. А. С. Пушкина. 1984 – 1987 – режиссер Народного театра драмы. Член КПСС (с 1946), секретарь парторганизации театра, делегат XXIVсъезда (1971), делегат XI съезда ВТО (Всесоюзного театрального общества). В 1947 году на Всероссийском смотре молодежи в Москве награждена грамотой ЦК ВЛКСМ и премией I степени. Наиболее значительными на сцене Магнитогорского драмтеатра считаются роли в спектаклях «Чрезвычайный посол» А. и П. Тур (1967), диплом I степени на смотре театров к 50-летию Октября, «Мария» А. Салынского (1970), «История одной семьи» А. Кручковского. Всего 54 женских судеб прожиты актрисой на магнитогорской сцене – почти половина общего репертуарного стиля. Критики писали, что «Васильева – актриса высокой исполнительской культуры и что ее героини многомерны и многогранны. Она пыталась, создавая характеры, далекие от ее внутреннего мира, объяснить природу подлости и дурных человеческих поступков». В. любила Магнитку и хотела, чтобы он стал театральным. Именно поэтому она организовала «дни театра», участвовала в работе театрального факультета народного университета культуры.»

Фотографии и биографию выкладывают пользователи сайта, родные и близкие умерших.

— Когда близкие умерших ставят новую ограду или меняют памятник, они звонят нам и говорят о том, что на месте захоронения произошли изменения. На фотограф отправляется на место и затем обновляет фотографию на сайте, — отметила Волкова.

База есть — денег нет

Что касается Бердска, то здесь сайт виртуального кладбища появился еще в 2010 году. Создал его Александр Лыков. На сайте была размещена информация о более 30 тысячах захоронений. Работа была проведена колоссальная. До 2016 года сайт успешно работал, затем был закрыт. Из-за финансовых проблем. Спустя год доступ к порталу был снова открыт и снова закрыт. Лыков пытался продать «виртуальное кладбище», но охотников на него не нашлось ни в среде бизнеса, ни в среде власти.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров приветствует инициативу Лыкова. Но заявляет, что виртуальное кладбище не является приоритетным. У города нет финансовых возможностей участвовать в такой цифровизации.

— Закльцовское кладбище в Новосибирске. Там огромное количество захоронений. Администрация нашла деньги — только на оцифровку выделила 7 млн рублей. Дали деньги на сайт и на базу данных. Нет денег в нашей администрации для такого дела, так сделали хотя бы первый шаг. Обязали бы службу, которая занимается захоронениями, фотографировать могилы. А они же от руки пишут в журнале: такой-то, такой-то, дата такая-то, сектор такой-то, место такое-то. Но вы сделайте на цифровую камеру фотографию, чтобы была привязка. Сделайте, пока не поздно. Да оно никогда не будет поздно, будет только больше работы. Ходить между могил с фотоаппаратом — это такой труд. Уже есть постановление министерства, что все кладбища будут оцифрованы. А у нас вообще ничего не делается, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Лыков.

Чтобы сайт бердского виртуального кладбища снова заработал, нужны определенные средства для программного обеспечения. Необходимы программа для служебного пользования, сайт для внешнего пользования и мобильное приложение. Все это нужно делать, отметил Лыков. Чтобы проект заработал и пополнился новой информацией, необходимо 1,5 млн рублей. Причем часть этих средств причитается Александру Лыкову за уже имеющуюся базу данных.

— Тема с виртуальным кладбищем все равно поднимется не мной, так другим. Я готов базу передать. И помогу на уровне консультаций, — подчеркнул Лыков.