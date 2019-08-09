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Здоровье / Общество

7 симптомов — предвестников онкологии

16:05 09.08.2019 Фото: pixabay
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Хрипота и кашель, держащиеся долгое время, тоже являются тревожным симптомом рака.

7 симптомов предвестников онкологии
Если у вас есть родинки — за ними необходимо наблюдать.

Сюжет: Онкология

7 симптомов предвестников онкологии

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О симптомах рака рассказал один из ведущих российских онкологов Сергей Абашин.

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком. Онколог выделил семь показательных на его взгляд признаков.

Так, по словам врача, симптомом рака могут быть любые необычные кровотечения или выделения во всех органах и частях тела. Также указывать на развитие рака в организме может появление уплотнений в любом месте на теле.

Третьим симптомом ученый назвал любую длительно незаживающая язву. Четвертый симптом – наблюдаемые в течение длительного времени нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря, по отдельности в каждом из этих органов или одновременно в них двух.

Также, заметил онколог, всегда нужно обращать внимание на длительное расстройство пищеварения или трудности при глотании – эти явления тоже свидетельствуют о появлении опухолей. Хрипота и кашель, держащиеся долгое время, тоже являются тревожным симптомом рака.

Наконец, о развитии рака, по словам врача, могут говорить любые заметные изменения в бородавках или родинках.

В то же время следует помнить, что ни один симптом не диагностирует рак — установить точный диагноз можно только по результатам анализов — биопсии, гистологии и иммуногистохимического исследования.

Источник: Медикфорум

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