Дольщики: В ТОП-5 регионов по переходу на эскроу-счета вошла Новосибирская область

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую

Министр строительства Иван Шмидт заявил, что Новосибирская область вошла в пятерку лучших регионов по показателям перехода отрасли на проектное финансирование.

На пресс-конференции в «Интерфаксе» Шмидт сообщил, что на контроле регионального Минстроя, кроме 57 проблемных, находятся 395 жилых домов. Пять из шести проектов будут достраиваться по старой схеме. Половине таких домов Минстрой уже выдал подтверждение работы. Остальные должны оформить документы для перехода на счета эскроу в фиксированный федеральным центром срок — до 1 октября.

То, что строительный бизнес не особо рвется переходить на проектное финансирование, министр связал с «достаточно тяжелой и длинной ситуацией в части подтверждения банковского финансирования».

«Несмотря на то, что банки озвучивали, что груз в части документов для строительного сектора снижен, процесс взаимодействия с банками может занять от пяти месяцев и больше. Проблема — в неготовности части строителей к большой рутинной работе по подтверждению экономики проекта, жесткому контролю», — пояснил Шмидт. Он добавил, что у банков высокие требования, в том числе, и по наличию задолженностей. У многих застройщиков есть крупные долги перед муниципалитетом по аренде земли, что становится непреодолимым препятствием при получении таких кредитов.

«Почему мы так спокойно реагируем на происходящее — в регионе внушительный задел, выдано разрешений на 5,2 тыс кв. м жилья. Ежегодно количество разрешений не снижается», — прокомментировал ситуацию министр.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь деньги, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на специальных эскроу-счетах и получить их застройщик сможет только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет проектного финансирования, предоставляемого банками.

В начале апреля было опубликовано положение Правительства РФ, где определены критерии оценки: если готовность дома составляет 30%, заключено 10% договоров, то такие объекты можно достроить по старой схеме. По площадкам комплексной застройки эти критерии снижены до 15%.

Ранее директор проектов ГК «Елка девелопмент» Максим Марков отмечал, что в начале года новосибирские застройщики запаслись техническими ДДУ, чтобы обеспечить себя беспроцентными средствами для ведения строительства.

«Сегодня у многих застройщиков есть разрешения на строительство, земельный фонд. Возможно, именно поэтому пока строители не очень активно приходят за кредитами — проектным финансированием, — комментировала ситуацию старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирина Демчук. — Застройщики, имеющие депозиты, в принципе могут еще около двух лет не привлекать данную схему кредитования и не открывать счета эскроу, так как будут использовать этот капитал».

Источник: РБК