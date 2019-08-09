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Заблудившаяся старушка рычала на медведя ради спасения под Хабаровском

13:15 09.08.2019 Фото: стоп кадр с видео
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Волонтеры сутки искали пожилую женщину, отправившуюся в лес по грибы. На нее вышел медведь всего в километре от деревни. Отстреливать хищника не будут.

Заблудившаяся старушка рычала на медведя ради спасения под Хабаровском
Спасение 83 летней бабушки, которая сутки провела в логове медведя

В Хабаровском крае счастливо завершилась операция по поискам и спасению заблудившейся в тайге 83-летней жительницы села Сита в районе им. Лазо. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» волонтёры добровольческой организации «Лига Спас», женщина почти сутки провела в воде заиленного ручья, пытаясь не подпустить к себе медведя.

— К нам за помощью обратились родственники Анны Земляковой. Они сообщили, что 83-летняя бабушка ушла за грибами и уже сутки её нет дома. Поехали в Ситу добровольцы. Дневные поиски результатов не принесли. К вечеру прибыли ещё волонтёры из города. Разбились на два отряда. Один пошёл по ЛЭП, там была велика вероятность наткнуться на медведя. Я и ещё три девушки и два парня пошли по старой колее. И именно мы натолкнулись на логово хищника. Он нас о своём присутствии предупредил. Зажгли файеры, шумом его отпугнули, и решили возвращаться в посёлок на базу. Был уже первый час ночи. У нас фонари уже почти сели. Но приехали из Переяславки сотрудники полиции, глава Ситы нашёл двух человек с ружьями и пошли снова к логову медведя. Там увидели ведро с грибами. А неподалёку в ручье по пояс в грязной воде стояла бабушка. Она пыталась рычать, чтобы отпугнуть от себя зверя. Когда её вытаскивали зверь ходил кругами вокруг нас. По колее проехал джип, туда положили бабушку, она вся в иле была, продрогла сильно, то и дело теряла сознание. Я думаю, если бы мы решили свернуть ночные поиски, то она бы до утра не дотянула, — рассказала участник поисковой операции, волонтёр «Лига Спас» Ольга Щукина.

На скорой пенсионерку доставили в центральную больницу Переяславки.

— Перед погрузкой в неотложку мама улыбнулась и тут же ушла в глубокий сон. Врачи сказали, что после пережитого ей необходимо не меньше суток проспать. Было подозрение, что голова ушиблена, сделали снимок. Вроде обошлось. Я остаюсь рядом с ней в клинике. Всем участникам спасения, добровольцам, кто не побоялся хищников и днём, и ночью искали маму, я хочу выразить огромную благодарность, — рассказала дочь Анны Яковлевны Ирина Низамиева.
Как рассказали односельчане, Анна Землякова несмотря на возраст, отлично справляется с хозяйством, с огородом. Живёт с мужем пенсионером.

— Она всегда трудягой была и остаётся. Мы вместе с ней работали на Оборской железной дороге. Она стрелочницей трудилась. В лес по грибы постоянно ходила. И вот нарвалась на медведя. Они нас в этом году окружили. Грибов и ягод мало очень в тайге, вот и идут ближе к людям. Анну Яковлевну нашли-то всего в километре от села, — рассказал житель Ситы Пётр Лупин.
По словам главы поселения, министерство природных ресурсов уже проинформировано о ситуации. Она пока повода к отстрелу или изъятию хищника из дикой природы нет. В село медведь не заходит.

Источник: Хабаровск

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