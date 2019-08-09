Кровь какой группы обожают комары? Мифы о маленьких вампирах

Ученые подтверждают, что комары действительно адаптируются и становятся более устойчивыми к популярным средствам от насекомых.

Мифы о комарах: есть ли у кровососущих «вкусовые предпочтения»?

Борьба с кровососущими насекомыми – одна из наиболее актуальных проблем летнего сезона. Эффективны ли ваниль и лаванда против комаров, есть ли у насекомых предпочтения по группам крови? Какие мифы о кровососущих являются правдивыми, а какие выдуманными, рассказала врач проекта «Томская область – лаборатория здоровья», доцент кафедры детских болезней СибГМУ Светлана Самарина.

МИФ №1: МЕСТА УКУСОВ КОМАРОВ ЧЕСАТЬ НЕЛЬЗЯ

Людей и животных кусают исключительно самки комаров. Они приземляются на кожу и протыкают её острым сосущим жалом. Кровь для самки комара – своеобразный «материнский капитал», без которого невозможно оплодотворение яйцеклеток и кладка яиц.

Комариный ротовой аппарат состоит из максиллы (хоботка) и двух жвал (мандибул). Проткнув кожу, самка нащупывает капилляр и начинает сосать из него кровь через трубочку, называемую лабиумом (губа). Другая «деталь» механизма — гипофаринкс (язычок) — одновременно выпускает под кожу слюну, которая в свою очередь имеет свойство коагулянта. Содержащиеся в ней белки не дают крови сворачиваться, и пока самка комара насыщается, человек ничего не замечает. Именно поэтому нам редко удаётся поймать комара «на месте преступления». Однако белки и энзимы, содержащиеся в комариной слюне, через некоторое время вызывают местную аллергическую реакцию. В зону укуса устремляются иммуноглобулины, перед которыми поставлена цель нейтрализовать поступившие из вне вещества. Антитела выделяют гистамины, которые ликвидируют чужеродные белки, но за счёт разрушения собственных тканей. Это проявляется в дополнительном повреждении капилляров – на коже возникает красное пятно, а затем гематома. На месте укуса начинается зуд, который может беспокоить два дня и больше.

Чем больше человек чешет место укуса, тем сильнее оно воспаляется. Так как прикасаясь к поврежденной коже, он неизбежно заносит патогенные микроорганизмы.Иммунная система отправляет в зону поражения новые отряды тромбоцитов, лейкоцитов и белки-гистамины. На месте укуса возникают волдыри диаметром до 10мм, может образоваться отек, повыситься температура тела, возникнуть кожная сыпь и тд.

МИФ №2: КОМАРЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ – НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗНОСЧИКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

При укусе человека самка комара вводит в кровь жертве некоторые вещества. Среди попавших таким образом в человеческую кровь веществ могут быть и инфекционные болезни. Далеко не все комары являются разносчиками опасных заболеваний. Однако жители России также имеют вероятность заражения некоторыми из них.

К наиболее опасным заболеваниям, которые могут переносить комары, относят Малярию, болезнь Зика, Вирус Западного Нила и другие.

Комары способны переносить возбудителя малярии – малярийные плазмодии. Многим это заболевание известно под названием «болотная лихорадка». Оно сопровождается появлением лихорадки, периодическими ознобами, головной болью, тошнотой, всеобщей слабостью и недомоганием.

При арбовирусном инфекционном заболевании – болезни Зика–на коже появляется крупная густая сыпь, наблюдается лихорадка,высокая температура, покраснения глаз. Главная опасность инфекции проявляется на младенцах, так как в следствии перенесения заболевания у детей может развиваться микроцефалия. Вирус Зика известен тем, что легко подхватывается туристами. Поэтому не стоит думать, что встретиться с данной проблемой в России невозможно.

Не менее опасен вирус Западного Нила, возбудители которого проникают в организм человека вместе со слюной питающегося ранее кровью зараженных птиц кровососа. Попав в кровоток, они поражают мозг и центральную нервную систему, в результате чего пострадавший испытывает сильные головные боли и жар, у него опухают лимфатические узлы и появляются судороги. В наиболее тяжелых случаях последствием инфекции может стать смертельный исход.Вред от укусов таких комаров довелось испытать жителям Краснодарского края, а также Астраханской, Воронежской и Ростовской областей.

МИФ №3: У КОМАРОВ ЕСТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ГРУППАМ КРОВИ

Многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее «привлекательными» для комаров. Впервые ученые наткнулись на это открытие в 1972 году, дальнейшие изучения предпочтений кровососущих показали, что люди с кровью типа О(I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, они садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II).

Группа крови — не единственный фактор. Доктор Джонатан Дей, медицинский энтомолог и эксперт по комарам из Университета Флориды, утверждает, что некоторые химические вещества, которые человек выделяет через кожу, например, молочная кислота, также могут привлекать комаров. Однако состав выделяемых химических веществ каждого отдельного человека зависит от ДНК. Кроме того, на «вкусовые предпочтения» комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи, например, запах пота. Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более «привлекательным» для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей,занятых физическим трудом.

МИФ №4: КОМАРЫ БОЯТСЯ УЛЬТРАЗВУКА, ЗАПАХА ВАНИЛИ И ЛАВАНДЫ

Ультразвуковые приборы действительно являются самыми эффективными средствами борьбы с комарами на сегодняшний день. Они представляют собой легкие и компактные устройства со встроенной ультрафиолетовой лампой. Подходят для использования в доме и на улице. Приборыбывают стационарными и портативными. Среди них есть,например, такие, которые можно надевать на пояс («брелок-отпугиватель») или запястье (электронное средство в виде браслета).

Для отпугивания кровососущихс давних пор используется также масло цветов лаванды. Однако, таким эффектом обладает только специальный вид — узколистная лаванда. Поэтому подходить к выбору эфирного масла с целью защиты от комаров нужно внимательно. Лавандовое масло имеет приятный запах и редко вызывает аллергические реакции, его допускают к использованию даже маленьким детям.

Неприятен для комаров и запах ванили. Чтобы самостоятельно приготовить защитное средство, необходимо размешать 2 чайные ложки натуральной ванили в стакане воды.

Также высокую эффективность в борьбе с комарами показывают различные репеллентные распылители.

МИФ №5: КОМАРЫ МУТИРУЮТ И СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ВЫНОСЛИВЫМИ

Ученые подтверждают, что комары действительно адаптируются и становятся более устойчивыми к популярным средствам от насекомых. Однако, современные исследователи продолжают проводить эксперименты по созданию эффективных средств защиты от насекомых и сокращению их популяции.

Например, сегодня существует выведенный тип — генномодифицированные комары — это насекомые, в структуру генов которых был имплантирован чужеродный ген, не присутствующий в ДНК обычных комаров. В другом случае — москиты были заражены особой бактерией, и уже она становилась источником нужной исследователям генетической информации. Задача искусственной мутации заключается в том, чтобы сократить способность потомства комаров выживать в окружающей среде и воспроизводить жизнеспособное потомство.

Источник: ssmu