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Как в скафандре: национальный стандарт обезопасит школьную форму в России

12:45 09.08.2019 Фото: YouTube
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Планируется указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки, характеристики ткани — параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки и меняться после стирки.

Как в скафандре: национальный стандарт обезопасит школьную форму в России
В стране будут единые требования к школьной форме.

В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом рассказал «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, в документе планируется указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки. Мантуров отметил, что уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки. Также, по словам министра, в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

Как пояснили «Известиям» в Росстандарте, нормы для таких изделий должны быть более строгими, чем для обычной детской одежды — по оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

Первая редакция предварительного национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020-й. В организации отметили, что ПНСТ будет утвержден на ограниченный срок — чтобы проверить нормы на практике перед принятием ГОСТа.

Работу над документом ведет Роскачество.

Источник: Известия

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