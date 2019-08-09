Баклажаны помогут похудеть и выздороветь

Баклажан поможет при похудении, так как в 100 граммах продукта около 25 ккал. Он вкусный, быстро и легко переваривается, но еще в овоще находится множество витаминов и микроэлементов, которые нормализуют работу сердца.
Его необходимо включить в рацион, чтобы защитить организм от простуды и укрепить нервную систему. Природный антидепрессант поможет справиться с бессонницей и стрессами. Однако нужно быть осторожными, так как перезрелый плод способен спровоцировать пищевое отравление.
Эксперты советуют выбирать молодые продолговатые баклажаны с блестящей, ровной поверхностью, чтобы не было вмятин и пятен. Более полезны белые сорта, в них почти нет соланина (ядовитый гликозид). Также овощи помогают улучшить память, нормализовать давление и снизить риск инсульта.
Эксперты отмечают, что при их употреблении снижается уровень холестерина.
Источник: oane