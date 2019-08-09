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Алибасов подал иск на 100 млн рублей к производителю «Крота»

11:15 09.08.2019 Фото: Википедия
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Заявление в суд получилось на 150 страниц. В 85 млн он оценил ущерб здоровью, еще в 15 млн — моральный вред. Эти деньги продюсер собирается использовать для своего лечения.

Алибасов подал иск на 100 млн рублей к производителю «Крота»

Алибасов намерен получить от этих компаний 100 миллионов рублей

Адвокат продюсера Бари Алибасова, Андрей Комиссаров, подал в Пресненский суд иск против производителя средства для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан». Об этом сообщил корреспондент «360».

Заявление получилось на 150 страниц. К нему приобщены все экспертизы. Алибасов намерен получить от этих компаний 100 миллионов рублей. Так, в 85 миллионов он оценил причиненный ущерб здоровью, еще в 15 миллионов — моральный ущерб. Эти деньги продюсер собирается использовать для своего лечения.

Представители Алибасова построили линию защиты на том, что производители чистящих средств часто используют упаковку без специальных блокирующих пробок, которые не дают возможности детям или пожилым людям случайного открыть продукт. Кроме того, упаковка подобных средств часто бывает похожа на ту, в которой хранятся пищевые продукты.

Адвокат Алибасова объяснил иск против «Ашана» тем, что магазин не должен предлагать покупателям некачественные товары, которые могут нанести вред потребителям.

В начале июня создатель группы «На-На» попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как рассказали его представители, вместо сока он по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы.

Источник: 360tv

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От редакции

Выиграют суд?

Гость, 09 августа 2019 11:24
Невкусный? Или просроченный? Плохо трубы прочистил?
Аноним, 09 августа 2019 11:33
А если Алибасов после прочистки своей каналыги проживет еще 100 лет, то Кроты имеют право вернуть назад деньги?
Гость, 09 августа 2019 11:26
"Крот" у нормальных людей под ванной обычно стоит. Ну, или в сантехстеллаже. Какого.... он у него на столе стоял?!
Аноним, 09 августа 2019 11:37
А кто сказал, что Алибасов - нормальный?
Разве у кого-то унитазы ставят в центре зала или спальни?
http://imgdb.7days.ru/image.jpg?id=295156&cat=2&size=c
Аноним, 09 августа 2019 11:33
Алибасов выпил Крота в таком состоянии, в котором не смог прочитать, что написано на этикетке https://o-trubah.ru/wp-content/uploads/2013/03/etiketka-s-instrukciej-po-primeneniyu-sredstva-krot.jpg или он читать умеет только по-татарски?
Поросёнок Пётр, 09 августа 2019 11:42
The Show Must Go On....
Аноним, 09 августа 2019 11:51
Рубрика: "Так вы - засранец, сэр?" )))
Бари Алибасов: «В моей гостиной 4 унитаза»
https://www.mebelcompass.ru/newa/p2_articleid/1838
Бари: Это гостиная, куда приходят наши друзья, гости. Тут, как правило, мы всегда что-нибудь обсуждаем на этих диванчиках.
...Вполне классическая себе гостиная. Белые кожаные диваны с мягкими шкурами, буфет, телевизор. И лишь одно не вписывается в ту самую классику - наличие аж четырех унитазов в комнате...

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