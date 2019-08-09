Алибасов подал иск на 100 млн рублей к производителю «Крота»

Заявление в суд получилось на 150 страниц. В 85 млн он оценил ущерб здоровью, еще в 15 млн — моральный вред. Эти деньги продюсер собирается использовать для своего лечения.



Алибасов намерен получить от этих компаний 100 миллионов рублей

Адвокат продюсера Бари Алибасова, Андрей Комиссаров, подал в Пресненский суд иск против производителя средства для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан». Об этом сообщил корреспондент «360».

Заявление получилось на 150 страниц. К нему приобщены все экспертизы. Алибасов намерен получить от этих компаний 100 миллионов рублей. Так, в 85 миллионов он оценил причиненный ущерб здоровью, еще в 15 миллионов — моральный ущерб. Эти деньги продюсер собирается использовать для своего лечения.

Представители Алибасова построили линию защиты на том, что производители чистящих средств часто используют упаковку без специальных блокирующих пробок, которые не дают возможности детям или пожилым людям случайного открыть продукт. Кроме того, упаковка подобных средств часто бывает похожа на ту, в которой хранятся пищевые продукты.

Адвокат Алибасова объяснил иск против «Ашана» тем, что магазин не должен предлагать покупателям некачественные товары, которые могут нанести вред потребителям.

В начале июня создатель группы «На-На» попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как рассказали его представители, вместо сока он по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы.

Источник: 360tv