Против «черных лесорубов» после лесных пожаров 15 уголовных дел завели в Красноярском крае

Предположения о том, что пожарами скрывают свои преступления — незаконную вырубку леса, ранее появлялись в соцсетях. Прокуратура следит за ходом расследований и проводит проверки.

Заведено 15 уголовных дел по незаконной вырубке леса.

Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае. Об этом сообщил 8 августа журналистам прокурор региона Михаил Савчин.

Он отметил, что прокуратура следит за ходом этих расследований и проводит проверки, выявляющие факты преступной деятельности. Так, в мае передано в суд дело о вырубках на Торгашинском хребте в Березовском районе, которое по требованию прокуратуры не раз возобновляли. Ущерб от вырубок, произведенных в 2014 году, составил 9 млн рублей.

Савчин добавил, что проверки идут по факту каждого возгорания в лесах региона. По состоянию на утро 8 августа в крае действуют 136 пожаров на площади 916 тыс. га. Предположения о том, что пожарами скрывают свои преступления черные лесорубы, ранее появлялись в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1300 человек привлечены к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Задействовано свыше 100 единиц техники.

Источник: ИА Регнум