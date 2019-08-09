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Приняла извинения за травмы на батуте-кенгуру 7-летнего сына и не пойдет в полицию мать в Бердска

11:30 09.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Собственник батута разыскал Дарью в соцсетях и попросил прощения. Мама пострадавшего мальчика посчитала этого достаточным и того, что инцидент получила огласку. Норм для таких батутов не существует.

Приняла извинения за травмы на батуте кенгуру 7 летнего сына и не пойдет в полицию мать в Бердска
У ребенка после батута-кенгуру остались ушибы и полосы

В четверг, 8 августа, мама пострадавшего мальчика на батуте-кенгуру в Бердске рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она приняла извинения от собственника аттракциона. Напомним, что 5 августа бердчанка Дарья со своим сыном прогуливались по городскому парку, мальчик попросил попрыгать на батуте. В какой-то момент, трос оборвался и сильно ударил ребенка по спине. Как рассказала Дарья, удар получился не только от каната, но и от металлического карабина, крепящего тросы.

— Владелец аттракциона разыскал меня в соцсетях. Видимо, ему больше ничего не оставалось, потому что тогда, в тот день (в день происшествия — прим. ред.), он мне ничего вразумительного сказать не мог. Наверное, сам был в шоковом состоянии. Он попросил прощения и сказал, что он старается разобраться в произошедшей ситуации. Ездил в магазин, где он купил это оборудование и пытается что-то выяснить. Я подумала, что не нужно мне писать заявление в полицию, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья.

Также мама мальчика отметила: для нее важно то, что их история получила резонанс в обществе, получила огласку. Главное, что доведено до сведений администрации Бердска. Дарья надеется, что этого будет достаточно для того, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

У Дарьи изначально было плохое предчувствие, ей не очень хотелось пускать сына на этот аттракцион. И нужно было к нему прислушаться, отмечает она. Сейчас с мальчиком все хорошо, врачи у него диагностировали ушибы в области шейного и грудного отдела позвоночника.

— У меня нет желания этому человеку отомстить (собственнику батута — прим. ред.), у меня была цель, чтобы подобное не повторилось. Очень хорошо что появилась статья на «Курьер. Среда. Бердск», хоть и многие пишут, что ситуация преувеличена. Главное, что это напомнит владельцам аттракционов, надзорным органам и главное — родителям, что надо быть бдительными, быть ответственными. Ответственность за детей в первую очередь лежит на родителях. Я поняла, что это не очень сложно, предвидеть такие ситуации. Если аттракцион новый, то, скорее всего, все будет хорошо. А если видно, что оборудование старое, то может быть опасно, — подчеркивает Дарья.

Как сообщал  «Курьер. Среда. Бердск», этот аттракцион стоит уже около 7 лет в городском парке Бердска. Хотя его собственник Андрей Романюк заверил, что каждый год все меняют – ролики, тросы и так далее, и никогда ранее подобных инцидентов не случалось.

Ведущий специалист «Роспотребнадзора» Новосибирской области Наталья Кузнецова рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что как таковых правил по батутов-кенгуру не существует.

— Санитарных норм и правил в отношении батутов не существует, я вам по этому вопросу ничего сказать не могу. Если оказана услуга неудовлетворительного качества, то здесь работает законодательство по защите прав потребителей, — сказала Наталья Алексеевна.

Приняла извинения за травмы на батуте кенгуру 7 летнего сына и не пойдет в полицию мать в Бердска

Батут-кенгуру попросту развалился в Бердске

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