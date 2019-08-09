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Коллекторы-вышибалы пошли под суд за незаконное выбивание долгов в Новосибирске

12:30 09.08.2019 Фото: Википедия
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Установлены случаи оказания психологического давления в ходе телефонных переговоров с гражданами, угрозы передачи информации о долгах третьим лицам. 34 коллектора наказаны.

Коллекторы вышибалы пошли под суд за незаконное выбивание долгов в Новосибирске
Выявлены факты несоблюдения сотрудниками организации требований о добросовестности и разумности деятельности по возврату задолженности.

Прокуратурой защищены права граждан от незаконной деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при осуществлении ООО «Сибирь консалтинг групп» (далее — ООО «СКГ») деятельности по возврату просроченной задолженности.

В ходе проверки выявлены нарушения требований статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).

В частности, выявлены факты несоблюдения сотрудниками организации требований о добросовестности и разумности деятельности по возврату задолженности, нарушения дозволенной частоты взаимодействия с должниками в виде направления смс-сообщений.

Установлены случаи оказания психологического давления в ходе телефонных переговоров с гражданами, угрозы передачи информации об имеющейся задолженности третьим лицам, а также факт разглашения сведений о должнике третьему лицу.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой района руководителю ООО «СКГ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 34 работника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ – нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Дело об административном правонарушении рассмотрит Арбитражный суд Новосибирской области.

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