ФСБ позволили блокировать сайты без суда против кибератак

Только в июне 2019 года регистраторам поступило 555 обращений о прекращении делегирования доменного имени, из которых были удовлетворены 548.

Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон. Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак. Мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

НКЦКИ ФСБ присоединился к числу компетентных организаций КЦ РФ, соглашение подписано 30 июля, рассказали “Ъ” в КЦ. Такой статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу. «НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным»,— заявил директор КЦ РФ Андрей Воробьев. В пресс-службе ФСБ не ответили “Ъ” к моменту публикации.

НКЦКИ создан приказом директора ФСБ Александра Бортникова осенью 2018 года, его возглавил начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко. Среди задач структуры — координация обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними. По собственным данным, с декабря 2018 по июнь 2019 года НКЦКИ предотвратил 7089 попыток внедрения вредоносного ПО в РФ и странах Организации Договора о коллективной безопасности, писал “Ъ” 27 июня.

КЦ РФ начал взаимодействие с компетентными организациями в 2012 году. Само появление этого института — вынужденная мера, связанная с «пугающим количеством» фишинговых сайтов, для борьбы с которыми не хватает собственных ресурсов КЦ РФ, считает основатель аналитической системы Index.ru Леонид Филатов. Кроме НКЦКИ у КЦ РФ девять таких организаций, среди которых как частные компании в сфере информационной безопасности, например «Лаборатория Касперского» и Group-IB, так и госрегуляторы, включая Роскомнадзор и Центробанк.

Только в июне 2019 года регистраторам поступило 555 обращений о прекращении делегирования доменного имени, из которых были удовлетворены 548. Подавляющая часть из нарушителей представляла собой фишинговые сайты. За 2018 год с делегирования были сняты 5,5 тыс. доменов. В Group-IB сообщили, что в 2017–2018 годах инициировали блокировку более 3 тыс. «токсичных» доменов в зоне .ru. В «Лаборатории Касперского» также подтвердили, что регулярно направляют информацию о неправомерном использовании доменов.

«Прежде всего преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из государственных систем управления» — Николай Мурашов, заместитель директора НКЦКИ ФСБ, 27 июня 2019 годаНиколай Мурашов, заместитель директора НКЦКИ ФСБ, 27 июня 2019 года

Бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий называет присоединение к системе НКЦКИ логичным, так как именно туда стекается информация об инцидентах среди субъектов критической информационной инфраструктуры РФ. При этом отсутствие промежуточных звеньев между НКЦКИ и регистраторами позволит более оперативно реагировать на инциденты, отмечает он. Руководитель юридического отдела регистратора доменов Reg.ru Павел Патрикеев также ожидает положительного эффекта от расширения полномочий НКЦКИ, отмечая, что на эффективности борьбы с сайтами-нарушителями должно сказаться добросовестное соблюдение центром зон компетенций, очерченных соглашением с КЦ РФ.

Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.

Доступ к контенту по разделегированному домену прекращается в принципе, он может стать доступен только при привязке нового доменного имени, поэтому данную меру следует признать более эффективной, чем классические блокировки, полагает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. Впрочем, злоумышленники тоже не стоят на месте, и сегодня процесс создания вредоносного домена занимает доли секунды, предупреждает господин Лукацкий.

Хотя в законодательстве мера по разделегированию домена сайта-нарушителя не описана, она предусмотрена договором с регистратором, что вписывается в российское правовое поле, считает Алексей Лукацкий. «При регистрации домена любая компания подписывает документы, информирующие об этой процедуре и необходимых действиях»,— подтверждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Процедура может быть обжалована в суде, кроме того, сам регистратор имеет возможность мотивированно не согласиться с решением компетентной организации, если есть подозрения в неправомерной блокировке, добавляет Павел Патрикеев.

Источник: Коммерсант