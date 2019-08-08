Маковский «Поминки», 1884 год

Смерть близкого человека — это всегда разделение жизни на до и после. Говорят, что человек все еще жив, пока жива память о нем. Поминки — это и есть ритуал памяти об усопшем, когда все родственники и родные собираются вместе, чтобы разделить трапезу за общим столом. Как правильно провести ритуал поминок, что должно быть на столе, какие общие правила существуют? На эти и другие вопросы можно получить ответ, прочитав данную статью.

Третий день

Первые поминки следует организовать сразу после проведения похорон, как правило, на третий день после смерти. Традиция проводить поминальную трапезу берет свое начало в далеком прошлом, когда было принято раздавать милостыню всем голодным и нуждающимся. Именно в день похорон и на девятый день, когда душа умершего еще где-то на земле, родственники стараются вложить в проведение поминального застолья по максимуму сил, символизируя тем самым большую значимость усопшего. Поминальную трапезу принято проводить и на сороковой день после похорон и на годовщину.

Все чаще проведение поминальной трапезы родственники доверяют местам общественного питания, специализирующихся на проведении поминальных банкетов. Это обусловлено возможностью сэкономить время и собственные силы, ведь когда теряешь родного человека, меньше всего внимания хочется уделять формальностям.

Трапезу принято организовывать без особого излишества, подавая к столу самые простые блюда: кутья, борщ, соленья, пироги, компот, блины и т.д.

Поминальный стол

Начинать трапезу принято поминальной кутьей и блинами. Традиционная кутья вариться из зерен пшеницы, после чего смешивается с медом и изюмом. Кутья из риса готовиться так же, вариться рассыпчатый рис, и лишь потом добавляются остальные ингредиенты. На замену меда используют сладкий сироп, которым поливают рис. Употребление кутьи гостями принято считать добрым знаком, который поможет душе умершего прожить счастливую жизнь на небесах.

На столе могут быть поданы различные сырные и колбасные нарезки, котлеты, рыбные блюда, картофель, салаты и закуски. На первое блюдо обычно подают борщ, щи или суп-лапшу. Из сладостей можно преподнести конфеты и печенье, обязательно должна быть выпечка, а из напитков — компот или кисель. Употребление пищи необходимо совершать ложкой. Если выпало время великого поста, то к столу принято подавать постные блюда.

Из алкогольных напитков, в память об усопшем, принято пить освещенный в церкви кагор. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы количество алкоголя соответствовало духу поминальной трапезы.

Православные люди обязательно начинают и заканчивают поминальную трапезу молитвой за покойного, так выражается добрая память и любовь. И молитва способствует упокоению душе умершего.

Правила поведения

Существует определенный этикет, своеобразные правила поведения на поминках:

Не стоит громко разговаривать, шутить и смеяться;

Выяснять отношения с родственниками не следует;

Нельзя фотографироваться во время трапезы;

Употреблять пищу стоит медленно, попробовав все традиционные поминальные блюда. Не стоит спешить за поминальным столом.

Говорить о покойном принято добрыми словами, вспоминая лучшие моменты жизни и хорошие дела;

Не стоит чокаться, независимо от напитков;

Не решайте вопросы и не обсуждайте темы, не связанные с поминками;

За столом можно тихо поплакать, если успокоиться не удается, но не стоит рыдать;

Категорически запрещается браниться и сквернословить.

Существует определенная схема размещения людей за поминальным столом. Во главе стола должен сидеть хозяин дома, по обе стороны от него садятся родственники по степени родства к умершему. Для детей, как правило, отделяют отдельную сторону, часть стола. Если умерший был отцом или матерью, то ребенку разрешено сидеть рядом с оставшимся родителем.

Во время проведения поминок следует поставить тарелку для умершего, стакан воды, кусочек хлеба и какую-то часть блюд. Обязательно должен стоять портрет покойного с черной лентой.

Одежда

На поминках так же необходимо соблюдать дресс-код. Для женщин — это простая одежда в темных тонах, обязательно покрытая голова темным платком, наряд должен быть скромным и не привлекающим внимание. Мужчины могут надеть костюм темных тонов, тон рубашки допустим более светлый. Одевать детей следует по тем же правилам.

Помните, что поминки это обряд выражения светлой памяти об умершем, поэтому недопустим пафос и излишние изыски.

Главное для близких людей в этот день – сохранение доброй памяти о родном человеке, все действия должны сопровождаться благими мыслями и с открытым сердцем.