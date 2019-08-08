Отсутствует секс в среднем возрасте чаще всего из-за проблем у мужчин

Опрос более 4 000 женщин постклимактерического возраста показал, что именно чаще всего мешает им получать наслаждения от секса.

Лишь 3% женщин постклимактерического периода, которые приняли участие в опросе, ведут регулярную сексуальную жизнь, которая их полностью удовлетворяет

Опрос более 4 000 женщин постклимактерического возраста показал, что именно чаще всего мешает им получать наслаждения от секса. В этот список попали часто болеющие партнёры, снижение либидо, а также проблемы с эрекцией у мужчин.

Плохая новость для женщин, вступивших в менопаузу. Новое исследование показало, что после этого отрезка в жизни качество секса снижается. Опрос более 4 000 представительниц прекрасного пола постклимактерического возраста установил, что три четверти из них сексуально неактивны, даже если имеют любящего партнёра. Среди основных причин подобного: состояние здоровья этого партнера, который часто болеет, снижение либидо или эректильные дисфункции у мужчины.

Некоторые участницы опроса особо винили в произошедшем саму менопаузу и сопровождающие ее симптомы вроде ночной потливости, приливов, а также изменений формы тела не в лучшую сторону. Другими словами, женская фигура после менопаузы становятся менее привлекательной для мужчин, а это снижает их уровень возбуждения, и без того не очень высокий в подобном возрасте. Лишь 3% женщин постклимактерического периода, которые приняли участие в опросе, ведут регулярную сексуальную жизнь, которая их полностью удовлетворяет.

В этой связи авторы исследования отмечают, что определенные вызовы для сексуальном здоровья распространены среди женщин в средней и старшей возрастной группе. При этом значительная часть проблем приходится на долю не собственно женщин, а их партнеров. Наконец, менопауза тоже может проявлять себя такими проблемами, как сухость влагалища и боли во время секса. Однако если женщина обратиться за профессиональной помощью, то сможет эти проблемы решить.

Источник: МедикФорум