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Образование / Общество

Учителя судят за показ фильмы ужасов «Кукла» детям

20:42 08.08.2019 Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел в Многопрофильной академии непрерывного образования в Омске, организовавшей летний лингвистический клуб для детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Учителя судят за показ фильмы ужасов Кукла детям
Фильмы ужасов нельзя показывать детям

В Омске прокуратура Центрального округа Омска направила в суд административное дело, возбужденное в отношении педагога летней школы. Учительница показала воспитанникам фильм ужасов «Кукла».
— В отношении педагога, допустившего нарушение требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, — сообщает прокуратура Омской области.

Напомним, инцидент произошел в Многопрофильной академии непрерывного образования, организовавшей летний лингвистический клуб для детей в возрасте от 8 до 14 лет. Ребятишки должны были посетить музей, но экскурсия сорвалась из-за непогоды. Тогда педагог собрала воспитанников в актовом зале и включила им кино, оказавшееся фильмом ужасов. Вечером одна из девочек пожаловалась маме на то, что не может заснуть. Ребенок рассказал, что им показывали странное кино и ей теперь очень страшно. Возмущенный отец девочки сообщил о произошедшем в социальных сетях и забрал дочку из лагеря.

Руководитель учреждения Владимир Гам пояснил, что учительница совершенно случайно выбрала из базы фильм «Кукла», не обратив внимания на возрастные ограничения. Педагогу летней школы объявили выговор и лишили премии. Однако уладить конфликт с родителями у администрации заведения не получилось.

В Многопрофильной академии непрерывного образования прошли проверки с участием специалистов министерства образования региона и Управления Роспотребнадзора. Помимо требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в учреждении были выявлены нарушения законодательства об образовании, о правах потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что работающие с детьми педагоги не прошли медицинские осмотры.

— В отношении организации также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ -«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сообщает прокуратура.

Ректору академии внесено представление.

Источник: РГ

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Интересно, а дома дети смотрят фильмы ужасов? Дома можно?

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