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Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

20:15 08.08.2019 Фото: МО РФ
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Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг.

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов
Можно будет оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка.

Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.

При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей, в среднем россияне снимают по 1,3 тысячи рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.

«В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка – банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — заявили в Сбербанке.

Информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.

Источник: РИА Новости

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