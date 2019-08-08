Силовики пришли с обыском в офис ФБК Навального

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.
«Обыск [в офисе ФБК] еще идет. Постановление об обыске нам не предъявили. Меня вывели из офиса. Мне не дают уйти, но выписывают повестку в СК на допрос», — сообщил РБК юрист ФБК Александр Головач.
Он также добавил, что также 8 августа обыски прошли дома у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. «У Гимади, Помазуева и Замятина обыск закончен, и все идут в СК на допрос. Про Колесникова не знаю», — добавил Головач. Он отметил, что постановления о причинах обысков у него нет.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с возбужденным в отношении ФБК делом об отмывании денег.
«Мы обыски пока не комментируем», — сказал РБК дежурный центрального аппарата СК РФ.
Следственный комитет 3 августа завел уголовное дело в отношении ФБК по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Следователи считают, что в 2016–2018 годах сотрудники фонда и близкие к ФБК люди преступным способом легализовали через счета организации около 1 млрд руб. Деньги они получили от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте.
====
Небольшие комментарии к обыскам - Почему адвокатов при этом выставляют за дверь:
https://www.newsru.com/russia/08aug2019/fbk_obysk.html