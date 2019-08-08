Силовики пришли с обыском в офис ФБК Навального

В СК считают, что в 2016–2018 годах сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и близкие к нему люди преступным способом легализовали через счета организации около 1 млрд рублей.

В офисе ФБК навального идут обыски

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.

«Обыск [в офисе ФБК] еще идет. Постановление об обыске нам не предъявили. Меня вывели из офиса. Мне не дают уйти, но выписывают повестку в СК на допрос», — сообщил РБК юрист ФБК Александр Головач.

Он также добавил, что также 8 августа обыски прошли дома у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. «У Гимади, Помазуева и Замятина обыск закончен, и все идут в СК на допрос. Про Колесникова не знаю», — добавил Головач. Он отметил, что постановления о причинах обысков у него нет.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с возбужденным в отношении ФБК делом об отмывании денег.

«Мы обыски пока не комментируем», — сказал РБК дежурный центрального аппарата СК РФ.

Следственный комитет 3 августа завел уголовное дело в отношении ФБК по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что в 2016–2018 годах сотрудники фонда и близкие к ФБК люди преступным способом легализовали через счета организации около 1 млрд руб. Деньги они получили от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте.