В пробки из-за закрытия двух полос у клиники Мешалкина встанет Бердское шоссе

Автомобилистов предупредили, что ремонт продлится 4 дня, с 8 по 12 августа. Уже сейчас на этом участке машины в сторону Бердска движутся со скоростью 7 км/ч.

На Бердском шоссе собирается огромная пробка

Из-за ремонтных работ на водопроводе перекрыта половина полос Бердского шоссе в районе клиники Мешалкина. В сторону Бердска перекрыто две полосы из трех – сейчас там скопилась самая длинная в городе пробка.

Автомобилистов предупредили, что ремонт продлится 4 дня, с 8 по 12 августа. Уже сейчас на этом участке машины в сторону Бердска движутся со скоростью 7 км/ч. Пробка растянулась на 3,5 км, ее «хвост» уже достиг Нижней Ельцовки. В сторону города, где перекрыта только одна полоса, движение пока относительно свободное.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в пресс-центре мэрии.

Источник: МК