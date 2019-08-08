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В пробки из-за закрытия двух полос у клиники Мешалкина встанет Бердское шоссе

15:54 08.08.2019 Фото: Google карты
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Автомобилистов предупредили, что ремонт продлится 4 дня, с 8 по 12 августа. Уже сейчас на этом участке машины в сторону Бердска движутся со скоростью 7 км/ч.

В пробки из за закрытия двух полос у клиники Мешалкина встанет Бердское шоссе
На Бердском шоссе собирается огромная пробка

Из-за ремонтных работ на водопроводе перекрыта половина полос Бердского шоссе в районе клиники Мешалкина. В сторону Бердска перекрыто две полосы из трех – сейчас там скопилась самая длинная в городе пробка.

Автомобилистов предупредили, что ремонт продлится 4 дня, с 8 по 12 августа. Уже сейчас на этом участке машины в сторону Бердска движутся со скоростью 7 км/ч. Пробка растянулась на 3,5 км, ее «хвост» уже достиг Нижней Ельцовки. В сторону города, где перекрыта только одна полоса, движение пока относительно свободное.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в пресс-центре мэрии.

Источник: МК

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От редакции

Вы часто бываете в Новосибирске?

Аноним, 08 августа 2019 16:53
Я сначала обрадовался, думал кольцо на конец то на Бердск делают со Строителей.
Ан нет, видимо больше уже не дождетесь.

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