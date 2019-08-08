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Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске

16:12 08.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Бердчане рады, что разрушенные дороги подвергли ремонту, но надеются, что благоустройство дорог будет завершено. Зоя Менялова: «Странный ремонт. То здесь кусочек закатают, то там».

Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Жители Нового поселка надеются, то ремонтные работы будут доведены до конца

Масштабные дорожные работы продолжаются в Новом поселке. Напомним, ремонту подвергли пять улиц: ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса), ул. Энгельса (от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского), ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевистская), ул. Таежная (от Речкуновской зоны отдыха до мостового переезда в районе ул. Тимуровская).

В комплекс глобальных работ от замены дорожного полотна до озеленения входит ремонт проезжей части, примыкания внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходные тротуары, ограждения пешеходных тротуаров, благоустройство.

Планировалось, что ремонт завершиться к 1 августа 2019 года. Но что-то пошло не так. Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что ремонтные работы продолжаются, но совсем скоро «дорожники» покинут Новый поселок.

Жители поселка отмечают, что рады ремонту дорог. Вот только проходят они, по мнению поселковцев, странно.

-То здесь кусочек закатают, то там. Странно это все. Хотелось бы, чтобы ремонт дороги завершали комплексно по участкам. А то вот здесь, например, пешеходный переход нарисован на дороге. А спуска на тротуар нет. Как мне перейти безопасно дорогу, чтобы не подвернуть ногу? Перепрыгивать этот ров? — недоумевает Зоя Менялова.

Стоит отметить, что несколько метров дороги на въезде в Новый поселок до сих пор представляет из себя полосу препятствия для автомобиля. Однако после ездить по обновленным дорогам поселка одно удовольствие.

Кроме того, вдоль улицы Дзержинского появился пешеходный тротуар. Раньше бердчанам приходилось идти вдоль дороги. Правда, горожане надеются, что благоустройство объектов в скором времени будет доведено до конца.

Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
Ремонт дорог: Прыгают через ров от пешеходного перехода к тротуару жители Нового поселка в Бердске
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Аноним, 08 августа 2019 16:49
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