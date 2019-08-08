Ливневку за 2,3 млн рублей построят в подтопляемом районе на ул. Гагарина в Бердске

Администрация Бердска объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство
участка ливневой канализации по ул. Гагарина — от ул. Красноармейской до ул. Красная Сибирь. Это территория частного сектора попадает в зону затопления грунтовыми водами.
Согласно аукционной документации завершить работы подрядчик должен за 50 дней после подписания контракта. Прим заявок на участие в аукционе принимают до 16 августа.
Бердский бюджет готов заплатить за строительство ливневки 2 277 520 рублей.
По итогам строительства ливневая канализация обеспечит отвод 2351,74 кубометров среднего годового объема поверхностных сточных вод с территории водосбора.
Ахаха!!!