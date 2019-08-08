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Ливневку за 2,3 млн рублей построят в подтопляемом районе на ул. Гагарина в Бердске

18:00 08.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подрядчик, выигравший аукцион должен соорудить ливневую канализацию за 50 дней. В год по ней утечет более 2,3 тыс. кубометров поверхностных вод.

Ливневку за 2,3 млн рублей построят в подтопляемом районе на ул. Гагарина в Бердске
Ливневки в Бердске не справляются с потоками воды

Администрация Бердска объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство
участка ливневой канализации по ул. Гагарина — от ул. Красноармейской до ул. Красная Сибирь. Это территория частного сектора попадает в зону затопления грунтовыми водами.

Согласно аукционной документации завершить работы подрядчик должен за 50 дней после подписания контракта. Прим заявок на участие в аукционе принимают до 16 августа.
Бердский бюджет готов заплатить за строительство ливневки 2 277 520 рублей.

По итогам строительства ливневая канализация обеспечит отвод 2351,74 кубометров среднего годового объема поверхностных сточных вод с территории водосбора.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Дачник, 08 августа 2019 18:10
Неожиданно,десять лет прошло и тут выяснилось что при застройке района не сделали ливневку.А потом ищут откуда берутся грунтовые воды.Оплачивать то застройщик будет или те кто давал разрешение и принимал без ливневки или бюджет?
Аноним, 08 августа 2019 18:35
А что ещё недостаточно Шестернин выкинул денег на водоотводные мероприятия не принесших никаких результатов?
Аноним, 08 августа 2019 20:02
Вы думаете ливневку сделают лучше, чем дренажные колодцы?
Ахаха!!!

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