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Уродский съезд: Не закатали в асфальт «убитую» дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска

15:37 08.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Жители трех домов по ул. Большевистской недоумевают: почему ремонт дороги по нацпроекту свернули. Власть Бердска готова дать ответить бердчанам 12 августа.

Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
Уродский съезд раздражает жителей Нового поселка

— Почему свернули ремонт дороги в Новом поселке около домов № 2, 2а и 2б по ул. Большевистской? — поинтересовалась в группе «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Алена Пучкова.

По ее словам, дорогу отремонтировали до магазина на остановке БАМ, а дальше опять развалины.

— На БАМе дорог вообще нет, они разбиты и давно не ремонтировались. Как дожди — так там лужи по колено, ездить детям не возможно, ни на велосипеде, ни тем более на роликах, самокатах. Неужели не могут там сделать съезд и дорогу к домам? Почему прям у этого съезда закончили и свернули деятельность, — недоумевает Алена.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» убедилась, что из себя представляет съезд к трем домам по ул. Большевистской с новой и красивой дороги. Проехать на автомобиле оказалось затруднительно. Дорога разбита до такой степени, что огромные ямы невозможно объехать. А как же быть ребятишкам, которые катаются на самокатах и велосипедах? Стоит отметить, что в трех домах живет много семей с детьми, пенсионеры и инвалиды.

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 августа, отметил, что это «серьезный вопрос»:

-Нужно понимать, чья это земля. Может она принадлежит многоквартирному дому, каким образом ее ремонтировать. Навскидку не готов ответить.

Максим Флюрович будет готов дать развернутый комментарий на больной вопрос для жителей домов по ул. Большевитской в понедельник, 12 августа.

Напомним, в 2019 году в Новом поселке ремонтируют пять улиц: ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Дзержинского), ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса), ул. Энгельса (от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского), ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевистская), ул. Таежная (от Речкуновской зоны отдыха до мостового переезда в районе ул. Тимуровская).

В комплекс глобальных работ от замены дорожного полотна до озеленения входит ремонт проезжей части, примыкания внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходные тротуары, ограждения пешеходных тротуаров, благоустройство.
Планировалось, что ремонт завершиться к 1 августа 2019 года. Но что-то пошло не так. Ремонт продолжается.

Улицы Нового поселка приводят в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». В дороги Нового поселка вложили около 54 млн рублей.
Продолжение в ближайшее время.

Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
Уродский съезд: Не закатали в асфальт убитую дорогу к домам после реконструкции в Новом поселке Бердска
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От редакции

Отремонтируют?

Сторонник, 08 августа 2019 16:37
Вообще полная несогласованность в действиях, закатали финишный слой, сделали разметку и начали бетон вываливать прям на всю эту красоту. Неужели непонятно что финишный слой кладут после всех работ вообще? Работают одни азиаты. Ну раз не можете, зачем берётесь?

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