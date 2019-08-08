Перечислили 13 000 рублей на поездку в Красноярск онкобольной маме двоих детей читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Наталья Жаворонок 21 августа пройдет обследование в Красноярске

Перечисляют деньги на карту для поездки на обследование в Красноярск онкобольной маме двоих детей из Бердска.

— За вечер 7 августа на карточку пришли около 13 000 рублей. Я плакала. От переполнявшей меня благодарности. Просто нет слов сказать, как я признательна людям, которые мне, совершенно незнакомому человеку, сострадают и сопереживают. Помогают выжить. Дай Бог всем вам здоровья, — обратилась к читателям «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Жаворонок.

Напомним, за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Остальные, около 70 тыс. рублей, положила на карту старшего сына, «на всякий случай». К сожалению, средств, собранных благотворителями, у Натальи вначале лета уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. Бронхит, гормональный сбой и операция помешали ей пройти запланированный очередной, шестой по счету, курс химиотерапии. Ожидание затянулось на несколько месяцев.

В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. Все дело в том, что с небольшой пенсии по инвалидности, которую получает Наталья, высчитывают половину за образовавшийся долг в 100 тыс. рублей. О котором бердчанка даже не подозревала. Он накопился из-за того, что более 10 лет назад Жаворонок закрыла ИП, но должным образом не закрыла вмененный налог.

Наталья попросила совета у бердчан, как действовать в этом случае, и после выхода статьи на «Курьер. Среда. Бердск» с ней связался юрист и пригласил на консультацию. 9 августа бердчанка пойдет на встречу с ним.

К Наталье вновь вернулся оптимизм. Этому способствовали и перечисленные на банковскую карту средства бердчан — более 13 тыс. рублей. Деньги на поездку у нее теперь есть.

Если вы готовы вновь помочь Наталье Жаворонок, можете перечислить средства на карту.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).

Тел.: 8-913-953-12-67.