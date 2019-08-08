Колонизацию Луны тихоходками случайно начал Израиль)))

Тихоходка

Первый частный аппарат, достигший лунной поверхности в апреле 2019 года, не просто оставил на ней заметный след, но и, возможно, многоклеточных жителей. На борту зонда Beresheet была капсула с библиотекой человеческих знаний, а между пластинами данных находились тихоходки в состоянии анабиоза.

Первую «Лунную библиотеку» создала компания The Arch Mission Foundation. На 25 никелевых дисках размером примерно равных DVD записана вся англоязычная «Википедия», десятки тысяч книг и даже разгадки трюков фокусников. Большая часть информации хранится в цифровом виде, однако первые четыре слоя хранят данные, необходимые для расшифровки основных. На них голографическим методом нанесены 30 тысяч страниц в высоком разрешении — примеры текстов на разных языках, самые важные книги человечества и описание технологии кодирования остальных дисков. Помимо этого, капсула хранит и биологический материал, который должен продемонстрировать нашим потомкам или даже представителям других цивилизаций масштаб генетического разнообразия обитателей Земли. Металлические слои скреплены эпоксидной смолой, в которой замурованы образцы крови и волосяные фолликулы 25 различных людей. Более того, на пленку, окружающую «Лунную библиотеку» нанесли несколько тысяч экстремально высушенных тихоходок.

Эти микроскопические беспозвоночные известны своей невероятной способностью выживать в самых суровых условиях окружающей среды. Тихоходки способны достаточно быстро впадать в состояние ангидробиоза — практически полного высушивания. Концентрация воды в их организмах падает до 1%, конечности втягиваются, а поверхность тела дополнительно укрывается восковым налетом. Таким образом «Водяные медведи», как их окрестили первооткрыватели в XVIII веке, могут долгие годы пережидать любые невзгоды. Достоверно известно, что их не убивает даже нахождение в течении почти двух лет в жидком кислороде (-193°C) и пребывание в открытом космосе на протяжении десяти дней. Как рассказала изданию Wired основатель The Arch Mission Foundation Нора Спивак, идея добавить в капсулу на израильском зонде биологический материал возникла в последний момент. Изначально планировалось сделать это в рамках следующей подходящей космической миссии, а с Beresheet отправить только носитель информации, однако она и ее коллеги решили воспользоваться любым возможным шансом.

Космический аппарат израильской некоммерческой организации SpaceIL должен был совершить посадку в Море Спокойствия. Однако на этапе снижения его бортовой компьютер перезагрузился из-за возникшей ошибки. В результате двигатели зонда не были вовремя включены и он встретился с лунной поверхности на огромной скорости. Удар был такой силы, что оставил заметный с орбиты кратер и след из поднятого грунта. Коллеги Норы и специалисты, к которым она обращалась за консультацией, расходятся во мнении, каковы шансы уцелеть у капсулы в целом и у тихоходок в частности. Возможно, идея в последний момент добавить эпоксидную смолу поспособствовала прочности конструкции и хотя бы частично диски с данными сохранились. Судьба же беспозвоночных непредсказуема и узнают ее только будущие исследователи Луны — самостоятельно ожить «Водяные медведи» без атмосферы и влаги навряд ли смогут. Однако даже в состоянии анабиоза метаболические процессы в их телах продолжаются и таким образом тихоходки могут быть единственными ныне живущими организмами на Луне. Хорошая новость заключается в том, что загрязнение естественного спутника нашей планеты биологическим материалом не представляет опасности для дальнейших научных изысканий: это небесное тело никогда не обладало флорой или фауной и сохранять в первозданном виде там нечего.

Источник: Попмех