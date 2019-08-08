Большинство заболевших ВИЧ в 2018 году живут в Сибири и Урале

В четырех регионах — Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области, которые являются лидерами по смертности от ВИЧ, — в прошлом году заболеваемость ВИЧ существенно выросла.

60% всех выявленных в 2018 году носителей ВИЧ — мужчины старше 18 лет.

Половина россиян, заболевших ВИЧ в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала. При этом в некоторых из них заболеваемость вирусом выросла за счет заключенных и подследственных, находящихся в колониях и изоляторах.

В России в 2018 году было выявлено почти 86 тыс. новых ВИЧ-инфицированных, причем половина из них — жители 15 регионов, преимущественно Сибири и Урала, следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения. Более чем в половине российских регионов заболеваемость ВИЧ увеличилась по сравнению с 2017 годом выше чем на 2%.

Лидеры по смертности и заболеваемости

В четырех регионах — Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области, которые являются лидерами по смертности от ВИЧ (РБК писал об этом в марте), — в прошлом году заболеваемость ВИЧ существенно выросла.

Сильнее всего — в Иркутской области, на 16% по сравнению с 2017 годом и на 35% за последние пять лет. Этот регион лидирует по числу новых пациентов с ВИЧ на 100 тыс. населения (количество заболевших на 100 тыс. населения — стандартный показатель, который позволяет отслеживать распространение различных заболеваний) — 200,6 человека, или 4823 человека в абсолютных цифрах. По уровню смертности регион находился на втором месте в России.

По словам главного врача иркутского областного СПИД-центра Юлии Плотниковой, число новых заболевших гораздо меньше: 141,7 на 100 тыс. населения. Она уточнила, что СПИД-центр не учитывает тех, кто находится на территории региона в колониях и СИЗО. Но, по данным Минздрава, которые были обнародованы на сайте mednet в конце июля, а позже удалены (у РБК есть сохраненная копия), даже без учета колоний в 2018 году заболеваемость в Иркутской области выше, чем сообщает Плотникова, — 154,7 заболевшего на 100 тыс. населения.

Кемеровская область на втором месте по количеству новых случаев ВИЧ — 165 на 100 тыс. населения. Всего в 2018 году там заболели 4447 человек. В регионе сейчас живут 30,5 тыс. носителей вируса, сообщили РБК в Кемеровском СПИД-центре. При этом область находится в числе регионов, где наблюдается снижение количества заболевших ВИЧ. В 2014 году за год в регионе заболели 239,8 человека на 100 тыс. населения, и с тех пор этот показатель снижается каждый год.

Главврач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Татьяна Булатова сообщила РБК, что с 2018 года в регионе специальную терапию против вируса получают 60% пациентов с ВИЧ. Раньше эта доля составляла 37%. На 1 августа 2019 года охват терапией достиг 66% от всех носителей, стоящих на учете. Затраты областного бюджета на лечение, диагностику и мониторинг в 2018–2019 годах также резко выросли — с 125 млн руб. в 2017 году до 224 млн в 2019 году.

Как терапия останавливает распространение ВИЧ

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России для лечения ВИЧ используется антиретровирусная терапия (АРТ). Она показана всем пациентам, у кого обнаружили вирус. Если терапия подобрана правильно, человек не сможет передать вирус дальше, даже в случае незащищенного полового контакта или через кровь (ВИЧ не передается через слюну и любыми бытовыми способами). Кроме того, он не заболеет СПИДом. В действующей стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России в 2019 году терапию должны получать 36% от всех ВИЧ-инфицированных или 75%, если финансирование было бы увеличено. При этом в России по-прежнему получить АРТ и встать на диспансерный учет можно только по месту прописки. Законопроект, по которому иногородние могли бы получать такую терапию, был разработан в 2018 году, но так и не внесен в Госдуму.

Помогает бороться с ситуацией регистр пациентов с ВИЧ — с помощью него регионы передают друг другу информацию о переехавшем пациенте. Но в любом случае, чтобы начать получать терапию на новом месте жительства, необходима временная (в Москве постоянная) регистрация.

К лидерам по числу заболевших относятся еще 11 регионов — Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский края и Ханты-Мансийский автономный округ. В них и упомянутых выше четырех субъектах Федерации проживают половина всех заболевших ВИЧ в России в прошлом году.

Система ФСИН и распространение ВИЧ

Минздрав не публикует информацию о том, сколько человек из заразившихся ВИЧ находятся в колониях или следственных изоляторах.

Впервые такая информация была обнародована федеральным Центром мониторинга противодействия распространению туберкулеза при Минздраве России в 2019 году в справке «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году», которая была потом удалена. По данным центра, полученным из форм Росстата, в некоторых регионах, где выросла заболеваемость ВИЧ, это могло произойти за счет числа больных в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Иркутская область относится к регионам, в которых больше 20% всех зараженных в 2018 году содержатся в местах заключения. По словам главврача иркутского СПИД-центра, именно за счет таких больных выросла общая заболеваемость в регионе.

В Ставропольском крае, Ярославской и Смоленской областях также более 20% новых ВИЧ-инфицированных находятся в СИЗО и колониях. Например, в Ставропольском крае почти 27% ВИЧ-инфицированных — это заключенные. В этих регионах заболеваемость выросла за год. Однако нельзя однозначно связать большое число ВИЧ-инфицированных заключенных с ухудшением ситуации в регионе: в Ростовской области общее число новых выявленных пациентов уменьшилось, при этом каждый четвертый носитель ВИЧ находится в системе ФСИН.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН с просьбой прокомментировать, почему среди заключенных такая высокая заболеваемость ВИЧ.

28 позитивных против 52 проблемных

РБК проанализировал предоставленные Минздравом данные и пришел к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ существенно (более чем на 2%) снизилась за последние пять лет. Среди них — Москва (снижение заболеваемости на 64%), Московская область (на 43%), Санкт-Петербург (на 28%) и Ленинградская область (на 34%). Так, в Москве в 2018 году показатель заболеваемости — 20,1 человека на 100 тыс., тогда как пять лет назад — 55,1 на 100 тыс. населения. В Московской области — 35,7 человека на 100 тыс. в 2018 году и 62,8 человека на 100 тыс. пять лет назад. В Санкт-Петербурге — 53 человека на 100 тыс. населения в 2018 году и 73,3 человека на 100 тыс. населения в 2014 году.

В пяти регионах изменение заболеваемости колеблется в пределах 2%, а в 52 регионах, то есть в трех пятых, заболеваемость выросла более чем на 2%. Самый значительный рост — в Воронежской области: более чем в четыре раза. В 2014 году количество заболевших составляло 8,3 человека на 100 тыс., а в 2018-м — 35,3. В Камчатском крае заболеваемость выросла в 3,6 раза, с 15,8 человека на 100 тыс. до 56,7 на 100 тыс.

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать, от чего зависит увеличение и уменьшение заболеваемости в различных регионах.

Кто заболевает ВИЧ

60% всех выявленных в 2018 году носителей ВИЧ — мужчины старше 18 лет, следует из справки «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году». Гетеросексуальный половой способ передачи ВИЧ является преобладающим с 2017 года, свидетельствуют данные Роспотребнадзора и федерального СПИД-центра. В 2018 году при гетеросексуальных контактах заразились 57,5%, при употреблении наркотиков — 39%. На гомосексуальные контакты и передачу ВИЧ от матери ребенку приходится 3,5% случаев. Впрочем, из другой статистики Роспотребнадзора следует, что доля гомосексуальных контактов в передаче ВИЧ может быть гораздо выше.

Так, по данным того же Роспотребнадзора, в 2018 году на ВИЧ проверили 4172 гомосексуала, и у 23% из них ВИЧ-статус оказался положительным. Руководитель социально ориентированной автономной некоммерческой организации «Феникс Плюс» Евгений Писемский замечает, что из-за стигматизации государство уделяет недостаточное внимание этой группе людей, по умолчанию записывая в статистку гомосексуалов как гетеросексуальных мужчин и тем самым ее искажая. Он также заметил, что гомосексуалы скорее скажут, что употребляли наркотики, чем признаются, что практикуют однополый секс. По словам Писемского, типичный ответ респондента: «Я сообщил [сотрудникам СПИД-центра], что заразился от проститутки по пьяни».

Источник: РБК