Не заставляйте детей доедать кашу — это ведет к ожирению

Диетологи рассказали, почему нельзя заставлять детей доедать до конца. Чада будут игнорировать свой голод и ненавидеть полезные продукты вроде овощей.

Такой метод может привести к тому, что дети будут игнорировать свой голод и ненавидеть полезные продукты.

Диетологи призвали родителей не заставлять детей доедать еду «до последней крошки». По их словам, такой метод может привести к тому, что дети будут игнорировать свой голод и ненавидеть полезные продукты вроде овощей.

Как пишет Slate.fr, директор по исследованиям в Центре наук о вкусе и питании Софи Никлаус напомнила, что размер желудка ребенка меньше, чем у взрослого. Поэтому детям часто подают слишком большие порции.

Медики отметили, что дети рождаются с очень хорошими сигналами голода и сытости — например, младенцы перестают сосать грудь, пока снова не проголодаются. К тому же в течение дня у ребенка не всегда одинаковый уровень голода.

Опрос женщин с избыточным весом показал, что в детстве их приучали съедать все еду на тарелке, и они перестали понимать, сколько пищи им нужно для насыщения.

«У ребенка можно спросить, насколько он голоден — как мышка, как кошка или как слон, используя животных разных размеров, это заставит его задуматься», — предложили исследователи из Института питания и функциональных продуктов.

Менее любимые ребенком продукты также можно подавать в начале еды, когда он голоден, чтобы «не оставить ему никакой альтернативы».

Источник: Росбалт