Ругают за шорты и яркие наряды сотрудников работодатели в Кузбассе

42% респондентов вынуждены соблюдать небольшие ограничения в выборе одежды.

Портал Зарплата.ру провёл опрос среди кузбассовцев, чтобы узнать их отношение к дресс-коду. Как выяснилось, 42% респондентов вынуждены соблюдать небольшие ограничения в выборе одежды.

28% опрошенных сообщили, что у них на работе нет правил относительно внешнего вида сотрудников. У 16% есть в компаниях строгий дресс-код, а 14% носят форму.

В то же время 52% из тех, кто соблюдает правила, признались, что летом им некомфортно в такой одежде на работе. 27% хотели бы одеваться ярче и разнообразнее. 23% отметили, что им часто приходится переодеваться после работы для прогулок. 9% неудобно передвигаться на велосипеде или самокате. Всё устраивает только 17% опрошенных.

Также выяснилось, что более половины из тех, кто работает в компаниях с дресс-кодом, признались, что иногда нарушают правила внешнего вида, а 7% делают это постоянно.

19% респондентов рассказали, что хотя бы раз в жизни слышали от начальства замечания из-за одежды. Чаще всего работодатели были недовольны джинсами, шортами, отсутствием галстука и слишком яркими нарядами.

— Несмотря на то, что отношение к внешнему виду сотрудников во многих компаниях становится всё проще, ещё существуют сферы, в которых приходится соблюдать строгий дресс-код. В первую очередь это продажи, а также финансовая и юридическая сферы. Стоит отметить, что и в обществе до сих пор сильны стереотипы, касающиеся представлений о профессиональной одежде. При этом часто дресс-код причиняет работникам дискомфорт, особенно летом, — отметил бренд-директор портала Иван Чирков.

Источник: Газета Кемерова