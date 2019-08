Погибли три пассажира: Видео рухнувшего с обрыва автобуса под Новороссийском появилось в Сети

View this post on Instagram

07.08.19 ДТП на Верхнебаканском посту, Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации в автобусе дети, количество пострадавших уточняется, есть погибшие. На месте работают, спасатели, полиция, представили администрации ждём официальный комментарий с минуты на минуту. Предварительно 42 человека было в автобусе с Анапы, Автобус от санатория "Эллада". Ехал на экскурсию. Число погибших в результате аварии под Новороссийском возросло до четырёх. Среди них двое детей. Upd. По предварительным данным, Volkswagen Touareg пошёл на обгон и при обратном перестроении зацепил автобус. Водитель автобуса Роман Поляков не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель Volkswagen следом улетел с обрыва Новость от подписчиков