Погибли три пассажира: Видео рухнувшего с обрыва автобуса под Новороссийском появилось в Сети

Под Новороссийском в среду, 7 августа, произошло серьезное ДТП. По данным МЧС в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с автобусом Hyundai погибли трое человек.
Видео с места аварии опубликовано в аккаунте «ДТП Новороссийска» в соцсети Instagram. На записи видно, как свидетели аварии оказывают помощь пострадавшим пассажирам автобуса и легкового автомобиля.
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07.08.19 ДТП на Верхнебаканском посту, Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации в автобусе дети, количество пострадавших уточняется, есть погибшие. На месте работают, спасатели, полиция, представили администрации ждём официальный комментарий с минуты на минуту. Предварительно 42 человека было в автобусе с Анапы, Автобус от санатория "Эллада". Ехал на экскурсию. Число погибших в результате аварии под Новороссийском возросло до четырёх. Среди них двое детей. Upd. По предварительным данным, Volkswagen Touareg пошёл на обгон и при обратном перестроении зацепил автобус. Водитель автобуса Роман Поляков не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель Volkswagen следом улетел с обрыва Новость от подписчиков #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk
7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска легковой автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего автобус перевернулся и покатился с обрыва.
В результате аварии погибли три человека погибли, еще 41 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы. На текущий момент врачи прооперировали десять человек, добавили в Минздраве Краснодарского края. В МВД уточнили, что жертвами ДТП стали женщина и двое детей.
Следственный комитет в связи с аварией возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В крови водителя автобуса не обнаружили алкоголя, он был трезв.
Источник: РБК