Погибли три пассажира: Видео рухнувшего с обрыва автобуса под Новороссийском появилось в Сети

Автобус Hyundai столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. 41 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы.

В результате аварии погибли три человека погибли, еще 41 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы.

Под Новороссийском в среду, 7 августа, произошло серьезное ДТП. По данным МЧС в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с автобусом Hyundai погибли трое человек.

Видео с места аварии опубликовано в аккаунте «ДТП Новороссийска» в соцсети Instagram. На записи видно, как свидетели аварии оказывают помощь пострадавшим пассажирам автобуса и легкового автомобиля.

7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска легковой автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего автобус перевернулся и покатился с обрыва.

В результате аварии погибли три человека погибли, еще 41 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы. На текущий момент врачи прооперировали десять человек, добавили в Минздраве Краснодарского края. В МВД уточнили, что жертвами ДТП стали женщина и двое детей.

Следственный комитет в связи с аварией возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В крови водителя автобуса не обнаружили алкоголя, он был трезв.

Источник: РБК