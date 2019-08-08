Голодные дети — не повод лишать родительских прав в Бердске

Но только когда папы и мамы выполняют родительские обязанности. Если в семье кризис, есть центр «Юнона», которая поможет выйти из него.

В Центре помощи семье и детям «Юнона» никогда не откажут в помощи

Категорично настроены против родителей, в семьях которых дети едят недосыта, а то и вовсе голодают, жители Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», бердчанка Татьяна с супругом сдали в аренду квартиру родственницы паре с двумя детьми-школьниками. Квартиросъемщики прожили в ней два месяца и, не рассчитавшись за второй месяц аренды и коммунальные услуги, пропали в неизвестном направлении. Арендодатели начали их активно разыскивать.

— Узнали, что живут они в домике в одном из СНТ. Мы два дня с супругом их искали, спрашивали у дачников. Нашли. Пришли в полуразвалившийся домишко без отопления и электричества. Сергей спит пьяный. Олеся стала жаловаться, что у них ничего нет, просила войти в положение. Дети голодные. Наша знакомая рассказала, что дает этой семье лапшу быстрого приготовления, которой обычно кормят собак, — рассказала Татьяна.

Некоторых читателей задела вовсе не проблема арендодателей, а то что дети едят лапшу для собак. Они были уверены, что подобными семьями должны немедленно заниматься специалисты опеки и попечительства.

По словам начальника отдела опеки и попечительства Натальи Леонидовой, в подобной ситуации малообеспеченная семья сама должна обратиться за помощью в соцзащиту. Органы опеки могут вмешаться в ситуацию, когда родители не исполняют свои родительские права. То, что дети едят не досыта из-за недостатка в семье — этот еще не повод лишать родительских прав.

Бердску очень повезло, что именно у него есть такая замечательная организация, как Центр социальной помощи семье и детям «Юнона», в котором всегда придут на помощь и детям, и их родителям, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

Малообеспеченным семьям помогут в Центре «Юнона»

В Центре «Юнона» окажут как консультативную, так и материальную помощь.

Каждый месяц в «Юноне» проводятся социальные ярмарки, где бердские малообеспеченные семьи могут подобрать одежду как для детей, так и для взрослых.

Специалисты Центра могут оказать содействие в приобретении продуктов питания, выйти на разные общественные организации и фонды, чтобы помочь семье и детям.

Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не нужно ждать, когда их ситуация усугубится, а собираться и идти за помощью в «Юнону».

В «Юноне» окажут помощь семьям психологи и юристы.

Когда ситуация в семье критична, чтобы помочь родителям встать на ноги, Центр предоставит возможность определить детей в отделение приюта. И они какое-то время будут находиться на содержании государства. Пока мамы и папы не улучшат свое материальное положение.

В случаях, когда мама остается без жилья и средств к существованию, специалисты Центра могут предложить ей отправиться на какое-то время вместе с ребенком пожить в Новосибирский Центр «Радуга», где предоставят не только пищу и кров, но и медицинское, психологическое, правовое сопровождение.

Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» находится по адресу: К.Маркса, 27, справки по тел.: 2-08-80, 2-08-09.