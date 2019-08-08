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Воняет купоросом ультра-синяя вода Бердского залива

10:56 08.08.2019, Галина Панчева Фото: читательницы Веры
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Цвет воды и химический запах от нее связан с ежегодным августовским явлением — цветением сине-зеленых водорослей.

Воняет купоросом ультра синяя вода Бердского залива
Ядовитый цвет воды и ее неприятный химический запах вызывает у бердчан опасения

Ярко-синий цвет воды в бердском заливе вызывает опасение за свое здоровье у жителей Бердска. Они связывают данную аномалию со сбросом в водоем вредных промышленных отходов.

— Быстрое цветение Бердского залива, по-видимому, обусловлено техногенным фактором. Побережье Бердского залива окрашено в ярко-синий цвет, характерный для медного купороса. Кроме того, есть неприятный запах. Имел место сброс стоков промышленным предприятием? — написала в рубрику «Сообщи свои новости» Вера.

У бердчан нет повода для беспокойства. Сейчас в Бердском заливе «цветет» вода, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Бердске Виктор Матко. Вернее, цветут сине-зеленые водоросли. Это ежегодное августовское явление для Бердска.

— Когда цветет вода, купаться не рекомендуется. У некоторых купальщиков могут возникнуть аллергические реакции. Если искупался, то после этого нужно принять душ. Но лучше все же не купаться в такой воде. Есть народная примета: после Ильина дня купание на Руси не рекомендуется, — пояснил Виктор Матко.

По словам Матко, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отбирают пробы воды и регистрируют. Такие явления регистрируют и водозаборы. Специалисты определяют концентрацию веществ в водоеме и подбирают реактивы путем расчета, чтобы водопроводная вода соответствовала требованиям безопасности, подчеркнул Виктор Николаевич.

В период активного цветения сине-зеленых водорослей рыба уходит с таких участков, так как там мало кислорода. Неприятный запах, исходящий от воды — также следствие цветения водорослей.

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От редакции

Вы рискнули бы искупаться в синей воде?

Аноним, 08 августа 2019 11:20
Ложку дёгтя добавил Ремикс, соорудив насыпной пирс на свои корыта. Тем самым вода в этом месте стала более застойной... болото одним словом.
Аноним, 08 августа 2019 11:22
На Камнях ещё не цветёт, вода прозрачна и не воняет! Однозначно вся грязь течёт из Берди, из который и большая часть Бердска пьёт воду!

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