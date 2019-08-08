Бразильская попка: Красивая фигура за 200 рублей в Бердске

— Фитнес — это здоровье, энергия, сила и молодость. С его помощью вы подтянете фигуру и улучшите жизненный тонус, — считает директор бердского фитнес-центра Валентина Арышева. — В наше время быть здоровым и молодым — это модно и престижно. Некоторые компании оплачивают сотрудникам абонементы для занятий фитнесом, потому что понимают, что физически активный человек — хороший работник.
Выбор фитнес-программ огромный. Как найти свою? Специалист советует выбирать фитнес в зависимости от цели ваших занятий и уровня физической подготовки.
Бразильская попка
Программа «Коррекция фигуры» укрепляет бедра и ягодицы, улучшается метаболизм, и вы избавляетесь от жировых накоплений.
Дополнительная группа «40+» позволяет женщинам чувствовать себя комфортно среди ровесниц.
К зачатию готовы
— Одно из новых направлений в фитнесе — гимнастика Кегеля,- отмечает Валентина Асхатовна. — Регулярное выполнение специальных упражнений укрепляет мышцы малого таза и в легкой степени восстанавливает нормальное положение смещенных органов. Это хорошая подготовка к беременности и профилактика гинекологических заболеваний.
Гибкость — это молодость
Плавные движения, концентрация делают тело гибким и сильным. Йога снимает напряжение с мышц вокруг позвоночника, уходит напряжение и усталость, накопившиеся за день
От гибкости и растяжки зависит не только здоровье, но и красота. Процессы старения связаны с изменением в суставах, отложением солей, разрастанием соединительной ткани, в результате чего теряется гибкость. Упражнения на растяжку снабжают мышцы кислородом и питательными веществами и продлевают молодость.
Йога формирует правильную осанку, убеждена Валентина Арышева.
Танцуем и худеем
Мечтаете стать звездой танцпола или просто любите танцевать? Зажигательная зумба, романтичный вальс и чарующий восток изменят вашу фигуру в лучшую сторону и зарядят позитивом. В танцевальных ритмах это делать легко и приятно!
Прощай, целлюлит
За час аквааэробики можно сжечь до 500 килокалорий, это эквивалентно часовому бегу на лыжах.
— Аквааэробика — особый вид аэробики, который проходит в воде, — рассказывает тренер по аквааэробике Наталья Токарева. — Комплекс содержит десятки разных упражнений, которые не дадут вам заскучать. Занятия не нагружают суставы и спину и подходят беременным женщинам и людям пожилого возраста. Вода работает как гидромассаж. Подтягивается кожа, в мышцах появляется тонус, уходит целлюлит.
Если вы решили похудеть с помощью фитнеса, вам нужно придерживаться следующих правил:
— Регулярные тренировки.
— Сбалансированный рацион питания.
— Грамотный настрой. Не гонитесь за сиюминутным результатом. Здесь важна постепенность.
— Не заниматься сразу после еды.
Фитнес на тренажерах
Некоторые фитнес-центры предлагают занятия на умных тренажерах, которые превращают обвисшее тело в стройные и упругие формы без особых усилий.
Тонусные столы — идеальный вариант для тех, кто не хочет истязать себя длительными тренировками. Занимаясь в положении лежа, вы прорабатываете мышцы плавными многократно повторяющимися движениями на тренажере. Один час тренировки на тонусных столах заменяет семь часов обычных упражнений! Подтянуть мышцы бедер и ягодиц поможет клаймб-тренажер, а вакуумный тренажер избавит от целлюлита на животе, бедрах и ягодицах. Благодаря воздействию вакуума сжигание жира ускоряется на 400%.
Бердские фитнес-центры это:
• Удобное месторасположение, профессиональные инструкторы и уникальные программы для людей любого возраста и физической подготовки.
• Занятия по субботам и воскресеньям — идеальный вариант для тех, кто занят всю рабочую неделю.
• Выбирайте удобный способ оплаты. Покупайте абонемент или оплачивайте разовые посещения. Стоимость одного занятия от 200 рублей.
Это интересно!
• Старейшему инструктору по йоге Тао Порчон-Линчу 98 лет.
• Занятия фитнесом повышают либидо на 20%.
• Замечено, что те, кто занимается аквааэробикой дважды в неделю, не страдают остеохондрозом.