Бразильская попка: Красивая фигура за 200 рублей в Бердске

Занятия фитнесом повышают либидо на 20%. А за час аквааэробики можно сжечь до 500 килокалорий, это эквивалентно часовому бегу на лыжах.

Йога снимает напряжение с мышц вокруг позвоночника, уходит напряжение и усталость, накопившиеся за день

— Фитнес — это здоровье, энергия, сила и молодость. С его помощью вы подтянете фигуру и улучшите жизненный тонус, — считает директор бердского фитнес-центра Валентина Арышева. — В наше время быть здоровым и молодым — это модно и престижно. Некоторые компании оплачивают сотрудникам абонементы для занятий фитнесом, потому что понимают, что физически активный человек — хороший работник.

Выбор фитнес-программ огромный. Как найти свою? Специалист советует выбирать фитнес в зависимости от цели ваших занятий и уровня физической подготовки.

Бразильская попка

Программа «Коррекция фигуры» укрепляет бедра и ягодицы, улучшается метаболизм, и вы избавляетесь от жировых накоплений.

Дополнительная группа «40+» позволяет женщинам чувствовать себя комфортно среди ровесниц.

К зачатию готовы

— Одно из новых направлений в фитнесе — гимнастика Кегеля,- отмечает Валентина Асхатовна. — Регулярное выполнение специальных упражнений укрепляет мышцы малого таза и в легкой степени восстанавливает нормальное положение смещенных органов. Это хорошая подготовка к беременности и профилактика гинекологических заболеваний.

Гибкость — это молодость

Плавные движения, концентрация делают тело гибким и сильным. Йога снимает напряжение с мышц вокруг позвоночника, уходит напряжение и усталость, накопившиеся за день

От гибкости и растяжки зависит не только здоровье, но и красота. Процессы старения связаны с изменением в суставах, отложением солей, разрастанием соединительной ткани, в результате чего теряется гибкость. Упражнения на растяжку снабжают мышцы кислородом и питательными веществами и продлевают молодость.

Йога формирует правильную осанку, убеждена Валентина Арышева.

Танцуем и худеем

Мечтаете стать звездой танцпола или просто любите танцевать? Зажигательная зумба, романтичный вальс и чарующий восток изменят вашу фигуру в лучшую сторону и зарядят позитивом. В танцевальных ритмах это делать легко и приятно!

Прощай, целлюлит

За час аквааэробики можно сжечь до 500 килокалорий, это эквивалентно часовому бегу на лыжах.

— Аквааэробика — особый вид аэробики, который проходит в воде, — рассказывает тренер по аквааэробике Наталья Токарева. — Комплекс содержит десятки разных упражнений, которые не дадут вам заскучать. Занятия не нагружают суставы и спину и подходят беременным женщинам и людям пожилого возраста. Вода работает как гидромассаж. Подтягивается кожа, в мышцах появляется тонус, уходит целлюлит.

Если вы решили похудеть с помощью фитнеса, вам нужно придерживаться следующих правил:

— Регулярные тренировки.

— Сбалансированный рацион питания.

— Грамотный настрой. Не гонитесь за сиюминутным результатом. Здесь важна постепенность.

— Не заниматься сразу после еды.

Фитнес на тренажерах

Некоторые фитнес-центры предлагают занятия на умных тренажерах, которые превращают обвисшее тело в стройные и упругие формы без особых усилий.

Тонусные столы — идеальный вариант для тех, кто не хочет истязать себя длительными тренировками. Занимаясь в положении лежа, вы прорабатываете мышцы плавными многократно повторяющимися движениями на тренажере. Один час тренировки на тонусных столах заменяет семь часов обычных упражнений! Подтянуть мышцы бедер и ягодиц поможет клаймб-тренажер, а вакуумный тренажер избавит от целлюлита на животе, бедрах и ягодицах. Благодаря воздействию вакуума сжигание жира ускоряется на 400%.

Бердские фитнес-центры это:

• Удобное месторасположение, профессиональные инструкторы и уникальные программы для людей любого возраста и физической подготовки.

• Занятия по субботам и воскресеньям — идеальный вариант для тех, кто занят всю рабочую неделю.

• Выбирайте удобный способ оплаты. Покупайте абонемент или оплачивайте разовые посещения. Стоимость одного занятия от 200 рублей.



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