Екатерина Мигулева: Я привыкла, что муж частенько не приходит домой ночевать

По мнению терапевта из Бердска, врач, как детектив, пытается найти причину недуга и обезвредить преступника — болезнь. Ее муж анестезиолог-реаниматолог не приходит ночевать домой, потому что доктор – профессия круглосуточная.

Формула здоровья от Екатерины Мигулевой: физическая активность, употребление воды и правильное питание

Героиня рубрики «Профессионалы XXI века» — врач Екатерина Мигулева за 16 лет работы вывела формулу здоровья: физическая активность, употребление воды и правильное питание.

Жительница Бердска после окончания Новосибирской медицинской академии устроилась по распределению в Убинскую больницу, потом — в бердскую поликлинику №1. Сейчас она работает в санатории и частных центрах.

— В профессии нравится, когда люди тебя слышат и выполняют рекомендации. В практике много интересных случаев. Врач, как детектив, пытается выследить причину недуга, поставить диагноз и обезвредить преступника – болезнь. Здесь не обойтись без наблюдательности, логики и дедукции, — убеждена доктор.

Бумажная волокита страшнее псов и тараканов

Работа врача не только интересная, но и опасная. Бывая в частных домах, Екатерина Рафаильевна натыкалась на злых псов, чьи хозяева убеждали: «Не бойтесь, они не кусаются».

— Или придешь в малосемейку, которая кишит тараканами. И запахи такие, хоть противогаз надевай. К сожалению, медицина не пахнет розами, — признается терапевт.

Но самое сложное, это не собаки и не тараканы, а бумажная волокита. Чтобы заполнить карточки, бердский доктор приходила на работу к 7 утра, когда работала во вторую смену. Компьютеры не очень облегчили работу, скорость интернета очень медленная, все зависало. Большая нагрузка и отсутствие морального и материального удовлетворения побудили доктора уйти в частную медицину.

— Удивительно и приятно, что люди платят за прием и уходят благодарные. Спрашивают: «А можно мы к вам еще придем?», — изумляется специалист.

Выгодно «сдаться» доктору в первые дни

У каждого врача свое маленькое кладбище. В практике бердского терапевта тоже бывали ситуации, когда спасти пациента не удавалось.

— Был случай, когда я долго убеждала мужчину согласиться на стационарное лечение. Но, увы, мои уговоры не подействовали. Позвонив в очередной раз ему домой, другой голос мне сказал, что он умер. А ему не было 50 лет. Я спрашивала себя: «Почему»? Умереть в 21 веке от пневмонии…, — сокрушается героиня.

Именно болезни органов дыхания лидируют у жителей Бердска.

Специалист констатирует, что горожане не спешат к доктору с простудой. Приходят и говорят: «Неделю болею, ничего не помогает и сил уже совсем нет». Или: «Я сам полечился и уже месяц кашляю. Родственники выгнали к вам, чтобы меня послушали, нет ли там чего-нибудь».

— К простуде относятся халатно. А она дает осложнения на сердце, почки. Экономически выгодно «сдаться» доктору в первые дни, — советует медик.

В арсенале врачей — новейшие методы диагностики, препараты последнего поколения. Единственное, что требуется от пациента, не запускать болезнь, а вовремя обратиться в медицинское учреждение, принимать все назначенные доктором препараты и выполнять рекомендации.

Откажитесь от соли – давление нормализуется

По мнению терапевта, одно из частых заболеваний — гипертония. Она не щадит никого. Когда в молодом возрасте начинает повышаться давление, не нужно хвататься за таблетки и ужасаться, что их придется пить пожизненно. Самое простое — изменить образ жизни.

— Исключение поваренной соли и продуктов с ее избыточным содержанием помогает нормализовать давление. Снизив вес на 5-10 кг, вы снизите давление на 10 мм. рт. столба. Отказ от вредных привычек тоже поможет здоровью. Курение — один из основных факторов развития атеросклероза, который в дальнейшем может привести к инфаркту и инсульту, — подчеркивает доктор.

Раньше в садике давали рыбий жир. А это витамин Д, который необходим для профилактики рахита. Клинических проявлений этого заболевания сейчас нет, но если ребенок болеет часто и длительно — это может быть звоночком нехватки витамина Д.

— Некоторым кажется, что в летний период достаточно витамина Д получать от прогулок и загорания на берегу. Это неправда. Как правило, в солнечную погоду мы сидим дома, поэтому контролируйте солнечный витамин у вас и ваших детей и будете здоровы, — уверяет терапевт.

Шашлык и стейк с кровью – вкусно и полезно

Проработав 16 лет в медицине, Екатерина Рафаильевна пришла к выводу, что без активного образа жизни и сбалансированного питания быть здоровым невозможно. Доктор несколько лет изучает нутрициологию и убеждена: «Мы — то, что мы едим». Человек сам кует свое здоровье.

— Здоровый кишечник — здоровый организм. Не забываем о клетчатке. Я несколько лет начинаю утро с ложки отрубей и стакана воды и чувствую себя превосходно! Отруби можно добавлять в салаты и котлеты, употреблять в качестве перекуса с йогуртом. Не увлекайтесь изделиями из белой муки. Пусть пельмешки из цельнозерновой муки — серенькие, но они полезнее, — убеждена терапевт.

По совету доктора, рыбу можно есть почти каждый день, красное мясо лучше употреблять 1-2 раза в неделю.

Большое значение имеет способ приготовления. Несколько минут при высокой температуре сохраняют пищевую ценность по максимуму. Бифштекс с кровью, шашлык, овощи «альденте» — вкусно и полезно! Эти блюда не только порадуют потрясающим вкусом, но и помогут снизить вес.

— Нам не хватает физических нагрузок. Сейчас большое количество фитнес-центров, где можно заниматься аэробикой или йогой и на тренажерах. Важно соблюдать питьевой режим. Мы не пьем воду. А вода регулирует обмен веществ, в жидкой среде более активно протекают все процессы. Здоровому человеку с нормальным весом нужно выпивать 30 мл на 1 кг веса, не чая и не сока, а чистой воды, — советует доктор.

10 тысяч шагов в день улучшат обмен веществ и уменьшат риск возникновения сердечно-сосудистой патологии. Важно ходить не вразвалочку, а в быстром темпе, до умеренной одышки. Лучше гулять не вдоль дороги, а в лесу или в парке.

Муж частенько не приходит домой ночевать

Свободное время врач Екатерина Мигулева любит проводить в семьей — мужем, сыном и дочкой. Выращивает цветы на огороде. Вяжет шарфики, делает кукол, плетет браслетики. Рядом всегда ее муж — Алексей, тоже врач, работает анестезиологом-реаниматологом. Отпуск они проводят в путешествиях. 17 лет они вместе, благодаря общности интересов. В семье Мигулевых нет главного и разделения на мужские и женские обязанности. Супруг может убраться и посуду помыть, а супруга — гвоздь забить. Они вместе дом строили.

— Муж — очень внимательный и заботливый. Приятно, когда я прихожу с работы, а он приготовил мою любимую рыбку с овощами на гриле. Я привыкла, что муж частенько не приходит домой ночевать, потому что доктор — профессия круглосуточная, — с теплом говорит Екатерина Мигулева.

Автор видео Елена Белоусова

